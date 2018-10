En karavane av rundt 7.000 mellomamerikanere har de siste ukene sneglet seg gjennom Honduras, El Salvador, Guatemala og tatt seg inn i Mexico. Mange av dem flykter fra vold og forfølgelse, andre fra fattigdom i håp om å skape seg en bedre fremtid i USA.

I et intervju med Fox News mandag kveld amerikansk tid uttaler president Donald Trump seg om det han på Twitter har omtalt som en invasjon av migranter.

– Når du ser på den karvanene er det i stor grad en stor prosentandel menn – unge, sterke. Mange dårlig folk, folk som er i gjenger, vi vil ikke ha dem i dette landet, sier Trump.

Santiago Billy / AP / NTB scanpix

Sender tusenvis av soldater

Få timer tidligere kunngjorde Pentagon at tusenvis av soldater nå er på vei sørover for å styrke vaktholdet langs grensen mot Mexico.

– Vi vil mot slutten av uken sende over 5200 soldater til grensen i sørvest, opplyste general Terrence O'Shaughnessy.

Militærmobiliseringen har fått navnet «Operation Faithful Patriot». Det er også sendt flere høyteknologiske Black Hawk-helikoptre med spesialsoldater.

Tre ingeniørbataljoner med gigantiske piggtrådspoler transporteres nå sørover for å forsterke den over 300 mil lange grensen til Mexico.

O'Shaughnessy sa mandag kveld at soldatene og grensevaktene først vil «forsterke» grensen i Texas, deretter grenselinjen i delstatene Arizona og California, ifølge Washington Post.

Rodrigo Abd/AP Photo/NTB scanpix

Familier og barn

Jason Hoekema / NTB scanpix

Ved grensen jobber allerede rundt 2000 offentlige tjenestemenn for å avhjelpe situasjonen. Lavtflyvende politihelikopter ble mandag brukt i det som trolig var et forsøk på å få folk til å snu da de vadet eller på flåter tok seg over elven Suchiate fra Guatemala inn i Mexico.

Kevin McAleenan i USAs toll- og grensekontrolletat beskriver situasjonen langs grensen mellom USA og Mexico som en humanitær krise og av sikkerhetsmessige hensyn. Ifølge McAleenan er over halvparten av dem som tar seg over grensen familier og barn som kommer alene og har betalt menneskesmuglere rundt 7000 dollar pr. person for å komme seg frem.

I intervjuet med Fox sier Trump at de som vil til USA får søke asyl som alle andre som vil til landet. Han forklarer også hvordan han skal sørge for at migrantene skal miste lysten til å ta seg over grensen til fots og bli værende med stauts som asylsøkere.

– Vi skal bygge teltbyer. Vi skal sette opp telt over alt. Vi skal ikke bygge strukturer og bruke hundrevis av millioner av dollar, vi skal ha telt, sier Trump.

Trump mener at når ryktet sprer seg om hva som venter migrantene i USA, så vil langt færre prøve lykken.