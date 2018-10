– Jeg forventer at hun kommer med helt konkrete forslag til hvordan vi kan komme ut av de fastlåste forhandlingene. Begge parter har vist kompromissvilje og besluttsomhet. Men vi må innse at det ikke lenger er nok. Det eneste som kan sikre et gjennombrudd, er at nye fakta kommer på bordet.

Det sier EU-rådets president, Donald Tusk, bare timer før Theresa May ankom Brussel. Andre EU-kilder bekrefter det samme: Nye kreative løsninger og konkrete forslag må på bordet raskt. Og ansvaret for å få dem dit, er britene. EU har ikke mer å gi.

Får ikke delta på middagen

Den harde tonen fra EU-lederne speiler irritasjonen fra forrige EU-toppmøte i Salzburg. Da fikk Theresa May også anledning til å legge frem britenes plan. I stedet valgte Theresa May å gå helt i forsvar. Hun var belærende og kompromissløs. Det fantes ingen annen løsning enn britenes. EU-lederne var sjokkerte. Selv britiske medier mente Theresa May feilvurderte situasjonen fullstendig.

Nå forventer EU-toppene en annen tone.

SLIK GIKK ETTER FORRIGE EU-TOPPMØTE: Nå er det kald krig over kanalen: «EUs skitne rotter og andre fornærmelser haglet etter tidenes katastrofemøte.

Rundt klokken 19.00 er det forventet at Theresa May skal holde sin tale. Den skal foregå med alle EUs 27 statsledere til stede. Deretter må Theresa May forlate møtet, mens de andre lederne beveger seg til et annet rom hvor de skal innta kveldens arbeidsmiddag.

Det er kun brexit som står på menyen. Konklusjonene herfra vil bli førende for veien videre.

Dette er de 3 mest sannsynlige scenarioene:

Scenario 1: Storbritannia «kræsjer» ut av EU uten avtale.

– Sjansen for en «no-deal Brexit» har aldri vært nærmere. Dessverre er rapportene jeg får fra mitt forhandlingsteam, samt signalene som kommer fra parlamentet i London, nedslående. Ikke noe av dette gir grunn til optimisme, sa EU-president Donald Tusk tirsdag.

Leder for EUs forhandlingsteam, Michel Barnier, sier det samme. I tillegg til denne ukens toppmøte, var det lagt opp til et ekstraordinært toppmøte i November. Men forutsetningen var at man på nåværende tidspunkt kunne melde om «betydelig fremgang» i forhandlingene. Den forutsetningen er lenger ikke til stede.

I stedet kan et eventuelt November-toppmøte bli møtet hvor partene formelt erklærer at det ikke er mulig å komme til enighet, og at Storbritannia forlater EU uten noen avtale.

Scenario 2: Overgangsperioden forlenges

Dette forslaget ligger allerede på bordet. Senest i helgen tilbød EU Storbritannia å forlenge overgangsperioden med ett år. Det skulle gi britene bedre tid til å finne en løsning som sikrer at grensen mellom provinsen Nord-Irland og Irland forblir åpen. Dette er forhandlingenes aller vanskeligste sak.

En måte å sikre dette på, er at britene i en overgangsperiode, og til man finner en tilfredsstillende løsning for grenseproblematikken, forblir medlemmer i Det indre marked og i EUs tollunion.

Den løsningen er foreløpig blankt avvist på hjemmebane.

Denne grensen har i årtier vært symbolet på terror og fiendskap. Nå kan den igjen stå i veien for en brexit-avtale.

Scenario 3: EU vil gi Theresa May mer tid til å bygge et flertall på hjemmebane

Dersom Theresa May viser evne å komme opp med nye og konstruktive forslag i kveld, kan EU legge godviljen til og gi Theresa May mer tid til å bygge et flertall for en avtale på hjemmebane. Det et ett av scenariene – dog ikke det mest sannsynlige – mener BBCs politiske kommentar, Laura Kuenssberg. Hun trekker frem dette trekker ett av tre mulige scenarioer.

