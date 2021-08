Historien om en middag med Charles og hvordan kongehuset trekkes inn i rabalder om politisk pengeinnsamling

Får givere til et politisk parti motytelser? En nevø av prins Charles’ ektefelle står sentralt i en heftig britisk debatt.

Britenes statsminister, Boris Johnson, møtte prins Charles for noen dager siden i Staffordshire. Nå trekkes tronarvingens navn inn i debatten om Det konservative partiets pengegivere.

1. aug. 2021 15:03 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag var britiske førstesider preget av en gladnyhet om statsminister Boris Johnson. Han og kona Carrie venter nemlig barn. Det blir hennes andre og hans syvende. Men The Sunday Times hadde en sak som kan ta mer nattesøvn fra tory-lederen.

Den kommer nemlig i kjølvannet av en kinkig sak fra tidligere i uken. The Financial Times kunne da avsløre at «en eliteklubb av toryenes givere holder hemmelige møter med Johnson og Sunak». Rishi Sunak er landets finansminister.