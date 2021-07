Kinesisk by fikk åtte måneders nedbør på en dag

Gater og veier i Zhengzhou sto under vann tirsdag etter at det har falt uvanlig mye regn over den sentrale delen av Kina.

Minst 16 personer har mistet livet i de store oversvømmelsene som rammer deler av det sentrale Kina. – Svært alvorlig, sier Kinas president Xi Jinping.

21. juli 2021

Tidlig onsdag morgen meldte den statlige kringkasteren CGTN at minst 16 personer har mistet livet. Senere onsdag meldte lokale myndigheter i Henans provinshovedstad Zhengzhou at 200.000 personer er evakuert.

Ifølge de meteorologiske tjenestene i landet kom det 617,1 millimeter regn fra lørdag til tirsdag i byen. Twitter-kontoen til FNs klimapanel opplyser at Zhengzhouha fikk en nedbørsmengde som tilsvarer åtte måneder med normalt regn for området på en eneste dag.

Dette er det verste regnværet på 1000 år, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I sosiale medier deles en rekke videoer som med tydelig styrke forteller om vannmassenes herjinger. Men denne sjåføren i Zhengzhou ser ut til å ta det hele med stoisk ro, selv om vannet presser seg langt oppover frontruten.

Flomvann har oversvømt T-banetunneler i Zhengzhou, noe som kostet tolv personer livet. Statlige medier og øyenvitner i sosiale medier meldte tidlig onsdag morgen om at hundrevis av passasjerer satt innesperret på tog og i tunnelene. Videoopptak viser at vannet når opp til skuldrene deres.

Slik skildrer en Twitter-bruken flommen på t-banen:

Minst fire mistet også livet i nærheten av byen Gongyi da hus og vegger kollapset, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

– Situasjonen er dyster

Rundt 600 alvorlig syke pasienter måtte fraktes bort fra et sykehus i Zhenzhou da elektrisitetsforsyningen ble brutt.

– Denne type regnvær finner vanligvis sted én gang hvert 100. år. Situasjonen er dyster, heter det i en pressemelding fra flomkontrollberedskapsmyndigheten i Zhengzhou.

Byen har ni millioner innbyggere.

Tirsdag advarte hæren at en demning står i fare for å kollapse i storbyen Luoyang, som har sju millioner innbyggere og som ligger lenger vest for Zhengzhou.

En oversvømmet gate i Zhengzhou i Henan-provinsen.

Xi Jinping: – Alvorlige skader

– Oversvømmelsene i Henan-provinsen i den sentrale delen av Kina er svært alvorlige, sier president Xi Jinping.

– Noen demninger har gått over sine bredder og forårsaket alvorlige skader, tap av liv og ødeleggelser på eiendom. Flomsituasjonen er svært alvorlig, sa Xi ifølge statlige medier onsdag.

Han sa også at situasjonen i øyeblikket er på et kritisk punkt.