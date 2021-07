Henter ut døde fra oversvømte kjellere etter flomkatastrofen

Folk er usikre på om naboer fortsatt lever etter flomkatastrofen som har rammet Tyskland og Belgia.

Folk ser på ødeleggelsene etter flommens herjinger i Schuld. Det er en av byene som er rammet hardt av naturkatastrofen. Foto: Harald Tittel / DPA

15. juli 2021 20:48 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld er 58 personer bekreftet omkommet i flomkatastrofen i Tyskland, ifølge tyske myndigheter.

Også i Belgia er ni personer omkommet, mens fire er savnet.

I begge land har dødstallene har økt utover dagen og mange er savnet. Redningsarbeidet pågår fortsatt i de flomrammede områdene.

Nå rapporteres det om tragiske skjebner fra Tyskland. Flere steder har døde folk blitt hentet ut fra oversvømte kjellere.

Pensjonisten Renate (72) var en av dem. Brannvesenet i Bocklemünd-distriktet utenfor Köln hentet ut den døde kvinnen fra kjelleren sent onsdag kveld, skriver Bild.

– Det regnet mer og mer. På et eller annet tidspunkt begynte vannet å skvette over slukene, kjellerne i hele gaten ble oversvømmet, sier naboer av den døde kvinnen til Bild.

En kvinne ser på skadene langs elven Ahr etter de voldsomme nedbørsmengdene i Schuld. Foto: Wolfgang Rattay, Reuters / NTB

Verste siden 2. verdenskrig

En 54 år gammel mann i Köln omkom også i sin kjeller. Naboer skal ha blitt overrasket over at inngangsdøren sto oppe midt under det kraftige regnet. Kort tid etter ble det klart hva som hadde skjedd.

Focus skriver at nødetatene også fant to døde mennesker i en kjeller i Geilenkirchen. Personene på 74 og 78 år ble forsøkt gjenopplivet, men døde på stedet.

Tyske medier omtaler nå flommens herjinger for den verste naturkatastrofen siden 2. verdenskrig.

Flere byer er isolert fra omverdenen, og redningsmannskaper har hentet ut folk med helikopter fra de rammede områdene sørvest i Tyskland.

Vannstanden i elven Ruhr er rekordhøy etter kraftig regn i regionen.

Karl-Heinz Grimm hadde kommet for å hjelpe foreldrene sine i Schuld, en av byene der flommen har rammet aller verst. Han forteller at han aldri har sett den lille Ahr-elven stige til en så dødelig strøm.

– Denne kvelden var som galskap, sier Grimm ifølge nyhetsbyrået AP.

Redningsmannskap mistet livet

Også redningsmannskap er blitt rammet av flommen. To brannmenn mistet livet i Nordrhein-Westfalen under forsøk på å redde andre mennesker.

En 77 år gammel mann druknet i sin oversvømte kjeller i Kamen, og en 82 år gammel mann døde etter å ha falt i Wuppertal.

Flere forteller at de bare måtte flykte fra vannmassene.

Luke Swart (70) sier til Bild at han måtte se hvordan naboen hans i Bad Münstereifel ble ført bort av vannmassene. Han hadde forgjeves forsøkt å redde naboen.

– Jeg vet ikke om han fortsatt lever, sier Swart.

Ødeleggelsene er omfattende både i Tyskland og Belgia. Her fra Schuld i Tyskland. Foto: Michael Probst / AP

Sykehjem og sykehus evakuert

Delstatsminister i Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, fastslo onsdag at de aldri har sett en slik katastrofe.

Flommen, som kom grunnet ekstremværet Bernd, rammet også sykehus og sykehjem.

I byene Mülheim og Trier er hele aldershjem blitt evakuert.

Også 70–80 personer ble evakuert fra sykehuset i Trier. Noen av disse hadde blitt operert nylig.

Innbyggere oppfordres til å koke drikkevann etter at vannfiltreringsanlegget i regionen er skadet.

Talsmann Michael Schmitz i Trier forteller at folk ble overrasket av en flombølge som brøt gjennom flomvernet mellom klokken 08 og 09.

– Folk løp fra husene sine foran vannet, sier Scmitz.