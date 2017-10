Sivile drepes eller sendes på flukt. Krisen blir bare verre. Likevel blir Kongo nå FN-vaktbikkje for menneskerettigheter.

Nød og ufred har ført til at det nå er 3,8 millioner internflyktninger i det store landet i Sentral-Afrika. Kongo har også tatt imot godt over en halv million flyktninger fra naboland, mens 621.700 har flyktet har flyktet ut av landet.

7,7 millioner mennesker, mer enn ti prosent av befolkningen, er nå rammet av sult, en økning på 30 prosent fra i fjor, skriver nyhetsbyrået APA (Agence de Presse Africaine).

Ifølge generalsekretær Guterres er 8,5 millioner mennesker, blant dem 5,5 millioner barn, helt avhengig av humanitær bistand, en dramatisk økning på 16 prosent bare siden januar i år.

Spesielt alvorlig er situasjonen for befolkningen i provinsen Kasaï, der det den senere tiden er blitt utkjempet blodige kamper mellom sikkerhetsstyrker og militssoldater som kjemper for stammehøvdingen Kamwina Nsapu («Svarte maur»).

Grufullt massedrap: 25 sivile halshugget med machete

Flyktninger forteller om drap og overgrep

Mennesker som har flyktet fra volden i Kasaï-provinsen, forteller om grove brudd på menneskerettighetene – etnisk motiverte drap, voldtekt og brutal maktbruk fra de krigførende partene, rapporterer Kirkens Nødhjelp-teamet Vegard Tjørhom og Håvard Bjelland, som nylig besøkte byen Dundo i Angola.

Her driver Kirkens Nødhjelp (KN) og andre hjelpeorganisasjoner en flyktningleir sammen med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp

Løfter om støtte er ikke holdt

Guterres konstaterer at FN i september bare hadde mottatt en brøkdel, 27 prosent, av de 6,4 milliarder kronene FN mener er nødvendig for å avhjelpe den prekære situasjonen i landet. Han oppfordrer nå giverland til å oppfylle sine løfter om støtte og advarer om at situasjonen i Kongo bare vil fortsette å forverre seg.

Verdensbanken advarte tidligere i år om at den økonomiske krisen i Afrikas geografisk nest største land med 70 millioner innbyggere, kan være i ferd med å bli permanent.

I et brev til utenriksminister Børge Brende viser KN og en rekke andre hjelpeorganisasjoner til at Kongo det siste halvåret har hatt verdens største økning i antall internflyktninger, at situasjonen på bakken er prekær for millioner av mennesker, og at menneskerettighetsbruddene i landet øker kraftig. Organisasjonene ber Norge snarest mulig bidra til å redde liv ved å bevilge ekstra pengestøtte til hjelpeorganisasjoner som arbeider i landet.

EDUARDO MUNOZ / Reuters/NTB scanpix

Medlem av FNs menneskerettighetsråd

Den demokratiske republikken Kongo har nylig sikret seg medlemskap i FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) fra januar 2018, til tross for skarpe protester fra flere land som viser til at landets mange menneskerettighetsbrudd.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley kaller valget av Kongo for «nok et eksempel på at UNHRC mangler troverdighet».

Human Rights Watch mener utnevnelsen er «et slag i ansiktet for de mange ofrene for den kongolesiske regjerings alvorlige overgrep i hele landet.