20.000-sedler var ikke store nok. Nå skal 100.000-lapper lindre landets problemer.

Innbyggerne i Venezuela har i årevis levd med en økonomi i ruiner og en årlig prisstigning som må måles i et antall hundreprosenter. Det internasjonale pengefondet, IMF, har anslått at inflasjonen til neste år kan komme opp i svimlende 2300 prosent.

Minibankkøer

Gjennom flere år er innbyggerne i oljenasjonen blitt vant til å måtte ha seddelbunker på tykkelse med en murstein for å gjøre mindre innkjøp. Dette har ført til at før de kan stille seg i lange køer for å handle i butikker med et slunkent utvalg, må de stå i timelange køer ved minibankene.

Landets regjering beskylder normalt USA og store internasjonale selskaper for å sabotere økonomien i landet og klandrer dem for problemene

Innførte nye sedler før i år

De største sedlene i landets valuta bolivar, oppkalt etter verdensdelens frigjøringshelt Simon Bolivar, var lenge 100-lapper. I begynnelsen av 2017 innførte myndighetene sedler pålydende 500, 5000 og 20.000. Dette har imidlertid vist seg ikke å være nok. 20.000-lappen veksles for rundt 50 amerikanske cent – fire kroner – på svartebørsen.

Økt minimumslønn

Onsdag lanserte president Nicolás Maduro en flunkende ny pengeseddel pålydende 100.000. I realiteten er den verdt omtrent 20 kroner. Han kunngjorde også at minimumslønnen i landet skulle økes med 30 prosent. Dermed er den på 90 kroner måneden eller 1000 kroner måneden – alt etter hvilken vekslingskurs man legger til grunn.

Den nye 100.000-lappen beskrives som en midlertidig nødløsning.

– Bruken av fysiske papirpenger skal ta slutt, sa Maduro ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Opposisjonspolitiker Henrique Capriles, som i 2013 tapte knapt for Maduro i et omstridt presidentvalg, rykket ut på Twitter med kritikk:

«Med en inflasjon som er den høyeste på planeten, er kunngjøringen om lønninger en hån mot arbeidere i Venezuela», skrev han.

Boikotter valg

Etter at opposisjonen vant parlamentsvalget i 2015, har presidenten vingestekket nasjonalforsamlingens makt.

Da det i oktober ble holdt guvernørvalg, fikk det regjerende partiet et valgskred til tross for dystre målinger. Sosialistpartiet vant 18 av Venezuela 23 delstater. Valget ble kraftig kritisert av Organisasjonen for amerikanske stater.

Tre opposisjonspartier har derfor, med anklager om juks, sagt at de vil boikotte kommunevalget 10. desember. Maduro vil ikke ha noe av dette og truer med å diskvalifisere dem fra fremtidige valg om de boikotter denne gangen.