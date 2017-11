Sky News: Britisk politi etterforsker Spacey

Sky News har ingen kilder i saken, men opplyser at de «har grunn til å tro» at det er innledet etterforskning av Hollywood-stjernen i Storbritannia.

Skuespilleren Anthony Rapp, som for tiden er aktuell i TV-serien «Star Trek: Discovery», anklaget for en uke siden Spacey for seksuelle tilnærmelser i 1986. Da var Spacey 26 år og Rapp 14 år.

Beklaget på Twitter

Spacey har beklaget hendelsen, men sier at han ikke husker den angivelige episoden for over 30 år siden.

Stans for «House of Cards»

Denne uka sto også en annen skuespiller fram, mexicanske Roberto Cavazos, med anklager mot Spacey. Han beskrev to situasjoner der 58-åringen skal ha prøvd seg på en måte som «grenset til trakassering».

Netflix har som følge av anklagene stanset produksjonen av sjette sesong av TV-serien «House of Cards» hvor Spacey spiller hovedrollen.