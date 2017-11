Demokratisk partitopp: Clinton kjøpte seg innflytelse over partiet

Torsdag publiserte Politico et utdrag fra Braziles kommende bok, som avslører at Hillary Clinton sannsynligvis styrte i de demokratiske kulissene lenge før hun ble nominert som presidentkandidat.

Brazile har lang fartstid som strateg i partiet. Hun var valgkampleder for Al Gore i 2000. I fjor tok hun over som midlertidig partisekretær i det demokratiske partiet under valgkampen.

Da hun tok over, ville hun komme til bunns i hvorvidt Hillary Clinton hadde kontrollert nominasjonsprosessen, slik det kom frem i de lekkede e-postene som amerikansk etterretning mener ble stjålet av russiske hackere.

«Ikke ulovlig, men uetisk»

I korte trekk går avsløringen ut på at Clinton skal ha lovet å forsyne partiet, som hadde økonomiske problemer, med penger. Motytelsen var at hun skulle ha innflytelse over sentrale avgjørelser. Dette skjedde i 2015, lenge før hun var offisielt nominert som partiets presidentkandidat.

Nominasjonskampen mot Bernie Sanders varte lengre enn mange hadde trodd, og den ble ikke endelig avgjort før våren 2016.

Ifølge boken skal Clintons pengeinnsamlingsfond ha betalt ned 80 prosent av partiets gjeld i 2016, omlag 10 millioner dollar.

Brazile skriver at avtalen om støtte til partiet fra Clintons valgkampfond ikke var ulovlig, men at det garantert ser uetisk ut.

«Hvis kampen hadde vært rettferdig, ville ikke én kampanje hatt kontroll over partiet før velgerne hadde bestemt seg for hvilken kandidat de ville ha til å lede det. Dette var ikke en kriminell handling, men slik jeg så det, gikk det på bekostning av partiets integritet», skriver Brazile.

Krevde forhåndsgodkjenning av e-poster

I et notat fra 2015 publisert av NBC News, stiller Clintons kampanje en rekke krav til partistyret i Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC) mot å gå inn med pengestøtte:

Den nye kommunikasjonssjefen for partistyret (DNC) måtte bli en av de to kandidatene som var godkjent av Clintons valgkampfond, Hillary for America (HFA).

Alle fremtidige ansettelser til lederstillinger i kommunikasjons-, teknologi- og forskningsavdelingen måtte være kandidater godkjent av HFA.

Folk i Clintons valgkampanje skulle konsulteres og delta i strategiske avgjørelser når det gjaldt ansettelser, budsjett, utgifter, kommunikasjon og analyser.

HFA skulle også forhåndsgodkjenne e-postutsendelser og kommunikasjon om demokratenes kandidater til primærvalget. Unntaket var informasjon direkte knyttet til debattene, men HFA krevde å bli varslet når det ble sendt ut e-poster med direkte budskap fra en av de andre kandidatene.

– Rigget valgsystem

Flere demokrater er enige med Brazile. Senator Elizabeth Warren hadde et kontant svar da hun ble spurt om demokratenes valgsystem var fikset til Clintons fordel

– Ja, svarte senatoren.

Warren nevnes av mange som en mulig presidentkandidat i 2020. Hun tilhører den mest liberale fløyen i partiet og står politisk nær Bernie Sanders.

Også Bernie Sanders’ tidligere valgkampsjef, Jeffrey Weaver, sier til CNN at selv om de ikke var klar over det fulle omfanget av saken, var det flere tilfeller hvor Clinton-kampanjen lot til å ha en fordel.

Han sier at oppførselen fra partistyret var «ekstrem, udemokratisk og kan ikke tillates å skje igjen».

I fjor sommer ble den daværende partisekretæren Debbie Wasserman Schultz tvunget til å gå av som følge av de lekkede e-postene. Det var henne Brazile erstattet som midlertidig sjef for partiorganisasjonen.

– Trenger reformer

Selv om demokratene reagerer på avsløringene, mener mange at det viktigste nå er å se fremover mot valget i 2018.

– La meg si dette til elitene som i dag fortsatt kontrollerer store deler av det demokratiske partiapparatet: Hvis dere ikke åpner opp partiet, hvis dere ikke slipper folket inn, hvis dere ikke jobber for de reformene vi trenger, ødelegger dere muligheten vi har til å ta Donald Trump, sier Weaver til CNN.

Etter at avsløringene fra boken kom ut, har flere av partiets toppfolk på delstatsnivå snakket om å endre partiets bestemmelser slik at andre kandidater ikke kan få de samme fordelene som Clinton i fremtiden, skriver The Washington Post.

En av dem er Ray Buckley, som er demokratenes leder i den viktige delstaten New Hampshire. Han sier til avisen at han «nesten besvimte» da han fikk vite om samarbeidet mellom Clinton og DNC.

Ett av forslagene er at alle medlemmene i partistyret må få tilgang til budsjettet.

– Jeg vil støtte den regelendringen og stemme for det. Det er så mange reformer som må til, sier Buckley.

Kritisk Trump

President Donald Trump var også raskt ute og kritiserte Clinton på sitt sedvanlige vis, og kalte henne en kjeltring. Presidenten kritiserte i samme twittermelding hans eget justisdepartement for ikke å etterforske Clinton.

Donna Brazile just stated the DNC RIGGED the system to illegally steal the Primary from Bernie Sanders. Bought and paid for by Crooked H.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

....This is real collusion and dishonesty. Major violation of Campaign Finance Laws and Money Laundering - where is our Justice Department? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

I boken skriver Brazile at da hun kontaktet motkandidaten Bernie Sanders for å fortelle om Clintons avtale med partistyret, reagerte han med «stoisk ro».

Etter at avsløringene nådde offentligheten har Sanders svart president Trump på Twitter med å be ham «gjøre jobben sin». Han sier også at saken ikke vil avlede oppmerksomheten fra Trumps «forsøk på å gi milliardærer skattekutt, nekte millioner helsestell og fornekte klimaendringene».

We won't be distracted from your efforts to give billionaires tax cuts, take health care from millions and deny climate change. Do your job. https://t.co/35eWaiMuYt — Bernie Sanders (@SenSanders) November 3, 2017

Hverken Hillary Clinton eller noen fra hennes leir har, ifølge Politico, foreløpig svart på anklagene fra Brazile.