Se bildene: Store ødeleggelser under uvær i Berlin. Trær raste ned over biler.

Myndighetene i Berlin erklærte søndag unntakstilstand i den tyske hovedstaden som følge av stormen med navnet «Herwart».

En person ble alvorlig skadd da han ble rammet av et stillas som var satt opp i forbindelse med et bygningsarbeid, opplyser en talsmann.

Brannvesenet opplyser at det har mottatt 100 nødanrop mellom klokka 4 og 7 søndag morgen. Alt frivillig brannmannskap er bedt om å bistå.

I Hamburg er det fare for oversvømmelser etter at elven Elbe har gått over sine bredder. Brannmannskap jobbet søndag formiddag på spreng for å stenge gater i nærheten og for å sikre en parkeringskjeller som står i fare for å bli oversvømmet.

Tidligere i oktober ble Nord-Tyskland rammet av uværet «Xavier». Da mistet sju personer livet.

FABRIZIO BENSCH / REUTERS / NTB SCANPIX

