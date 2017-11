Weinstein hyret etterforskere for å hindre publisering av overgrepsanklager

Ifølge The New Yorker hyret Weinstein inn etterforskere, blant dem tidligere Mossad-agenter, til å granske skuespillere og journalister. Målet skal ha vært å hindre offentliggjøring av hans angivelige seksuelle overgrep.

Det skriver journalisten Ronan Farrow, som kom med avsløringene om at den mektige filmprodusenten også skulle ha begått voldtekter, i en ny stor reportasje med tittelen «Harvey Weinsteins hær av spioner».

Der skildrer han hvordan Weinsteins folk oppsøkte blant andre Rose McGowan med falsk identitet, og prøvde å fritte henne ut for å få informasjon – blant annet gjennom å utgi seg for å være en advokat som spesialiserte seg på kvinnerett. Vedkommende viste seg å være en tidligere Mossad-offiser.

Oppsøkte journalister

Etterforskere skal ha oppsøkt flere av kvinnene, samt tatt for seg journalister for å se hvilke av Weinsteins ofre som lot til å snakke med pressen, og ha samlet informasjon om dem, skriver The New Yorker videre.

Og formålet var klart: Hindre offentliggjøring av beskyldningene mot Weinstein, står det angivelig i Weinsteins kontrakt med etterretningsselskapet Black Cube, som han hyret inn sammen med Kroll, et firma som spesialiserer seg på risikoanalyse.

Weinstein skal ifølge Farrows opplysninger ha satt i gang høsten 2016. I løpet av det året som gikk frem til avsløringene sto på trykk i The New York Times og The New Yorker nå i oktober, skal privatetterforskerne ha samlet opplysninger om «dusinvis» av mennesker, og satt sammen såkalt psykologiske profiler – som tidvis fokuserte på deres personlige eller seksuelle historier.

Weinstein-skandalen har utløst et ras av anklager i Hollywood. Er #metoo et endelig farvel til Hollywoods mannsgriser? spør vi i denne saken.

– Paranoid

Rose McGowan sier at hun er blitt «helt paranoid» av å ha blitt utsatt for Weinsteins etterforskning: – Alle løy til meg, hele tiden. Jeg har levd inni et speilhus på tivoli, sier hun til bladet.

Weinsteins advokat David Boies bekrefter i The New Yorkers reportasje at han undertegnet kontraktene med de to etterforskningsselskapene, men at det ikke var ham som hadde valgt dem ut – eller som dirigerte arbeidet de utførte.

I en uttalelse avviser Weinsteins talsperson Sallie Hofmeister anklagene fullstendig.