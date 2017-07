Trump angrer på utnevnelsen av Sessions

Det er i et intervju med The New York Times at den amerikanske presidenten sier han burde ha valgt noen andre til stillingen.

Trump sier Sessions' avgjørelse om å beskytte seg selv ved å erklære seg inhabil og holde seg unna Russland-granskningen var veldig urettferdig overfor presidenten.

– Sessions burde aldri ha erklært seg selv inhabil, og han burde sagt ifra til meg om at han kom til å gjøre det før han tok jobben, så kunne jeg valgt noen andre, sier Trump.

Ifølge avisen var det tydelig at etterforskningen om russisk innblanding i det amerikanske valget var et sårt punkt for presidenten.

Sessions har selv valgt å ikke kommentere presidentens uttalelser.

John Locher / AP / NTB scanpix

Kritiserer Comey og Mueller

I intervjuet med New York-avisen anklager presidenten den tidligere FBI-direktør James Comey for å ha forsøkt å bruke et dokument med kompromitterende innhold for å få beholde jobben.

Sparkingen av Comey er heller ikke noe presidenten angrer på.

– Jeg gjorde det amerikanske folket en stor tjeneste, sier Trump.

Donald Trump anklager også Robert Mueller, mannen som er satt til å etterforske russisk innblanding i det amerikanske valget, for å lede en etterforskning fylt med interessekonflikter.

På spørsmål om Muellers etterforskning går for langt hvis de ser nærmere på Trump-familiens økonomi og forhold til Russland, svarer Trump følgende:

– Jeg mener det. Jeg tror det er å gå for langt. Dette handler om Russland.

Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

Ikke under etterforskning

Det var etterforskningen av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen som i stor grad ble tema under intervjuet. Under intervjuet sier Trump at så vidt han viste, var han ikke under etterforskning.

– Jeg tror ikke vi er under etterforskning. Jeg blir ikke etterforsket. Hva skulle jeg etterforskes for, sier presidenten og legger til:

– Jeg har ikke gjort noe galt.

Nok en gang forklarte presidenten at han ikke var klar over at sønnen hadde møtt russiske aktører i Trump Tower og at han ikke hadde behov for russisk hjelp for å finne skadende informasjon om Hillary Clinton.

– Det var ikke mye mer jeg kunne si om Hillary Clinton som var verre enn det jeg allerede sa, sier Trump og legger til:

– Hvis ikke noen kunne fortelle meg at hun hadde skutt noen i ryggen, var det ikke mye mer jeg kunne si.

