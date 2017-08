Ukrainsk politi fant ulovlig Bitcoin-farm ved statlig institutt

Politiet i Ukraina har arrestert en rekke personer som er mistenkt for å ha produsert store mengder av den digitale valuaten bitcoin i et statlig eid lokale. Det melder den ukrainske avisen KyivPost.

Bitcoin er en stadig mer populær digital valuta som brukes av forhandlere og privatpersoner over hele verden. Én bitcoin tilsvarer rundt 28.000 norske kroner i dagens verdi.

Tomt svømmebasseng

I et tomt svømmebasseng tilhørende et offentlig forskningsinstitutt i Kiev fant politiet 200 datamaskiner. De skal ha blitt programmert til å generere bitcoins som så ble brukt via elektroniske betalingssystemer som er ikke er godkjent i Ukraina.

De mistenkte skal også ha forfalsket dokumenter ment til å hvitvaske pengene.

Fakta: Hva er en Bitcoin? * Bitcoin (BTC) er en digital valuta, også kjent som kryptovaluta, som er offentlig tilgjengelig og uavhengig av nasjonale sentralbanker. * Ble laget og lansert rundt 2009 av en ukjent programmerer under navnet Satoshi Nakamoto. * Bitcoins lages ved hjelp av krypteringsteknologi og overvåkes av millioner av brukere som kaller seg ’miners’. Systemet er laget for å unngå inflasjon, ved at det aldri kan produseres mer enn 21 millioner mynter. * Ifølge forskere ved Cambridge-universitetet bruker mellom 3 og 6 millioner mennesker BTC til netthandel. Mer enn 100,000 forhandlere aksepterer valutaen som betalingsmetode. * Tilhengere sier fordelene med å betale med BTC er at transaksjonene er kostnadsfrie og går mye raskere enn tradisjonelle bankoverføringer. Men BTC brukes også mye i illegale transaksjoner. * Japan har anerkjent BTC som valuta, og mange tror den vil spille en stor rolle i fremtidens finans- og banknæring. (Kilde: Wikipedia, DN)

Ulovlig

Politiet skal, ifølge KyivPost, ha oppdaget farmen ved hjelp av en agent i den ukrainske sikkerhetstjenesten.

Etterforskningen ble offentliggjort den 8. august, da lokale myndigheter publiserte rettsdokumentene i saken. Der hevdes det at produksjonen var i strid med ukrainsk lov.

Retten mener de mistenkte ikke hadde lov til å bruke svømmebassenget, som beskrives som offentlig eiendom. Videre heter det at de mistenkte har brutt landets banklovgivning ved å produsere substitutt-valuta.

Det er uklart hvordan de involverte har fått mulighet til å sette opp et stort antall datamaskiner inne i den offentlige bygningen uten at dette ble avslørt, men offentlig korrupsjon og tjenesteforsømmelser er et stort problem i Ukraina.

Kryptovaluta uautorisert

Den offisielle valutaen i Ukraina heter hryvnja. Det er den eneste valutaen som kan trykkes eller brukes som betalingsform i landet. Ifølge ukrainsk lov er det dessuten bare den nasjonale sentralbanken som kan trykke penger.

KyivPost skriver om at loven riktignok ikke gjør det klart hva som utgjør en substitutt-valuta. Det er heller ingen lover som regulerer digital valuta.

Den ukrainske nasjonalbanken har tidligere vært skeptisk til kryptovaluta, men til tross for dette har flere ukrainske selskaper etterhvert begynt å godta bitcoin som betalingsform.

