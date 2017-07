USA ber ambassadeansattes familier forlate Venezuela

USAs utenriksdepartement advarer også amerikanske statsborgere om å reise til landet, som den siste tiden har vært preget av opptøyer og uro.

Søndagens valg skal resultere i en grunnlovsforsamling som får i oppdrag å skrive utkast til ny grunnlov i Venezuela.

Opposisjonen, som har flertallet i nasjonalforsamling, er rasende over å bli forbigått og anklager Maduro for å legge til rette for diktatur.

Over 100 mennesker drept

Også canadiske myndigheter fraråder folk å reise til Venezuela.

– Vi fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i Venezuela. Dersom du oppholder deg i Venezuela og din tilstedeværelse i landet ikke er nødvendig bør du vurdere å forlate landet, skriver canadiske myndigheter på sine nettsider.

Over 100 mennesker er drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Venezuela de siste fire månedene.

Det norske utenriksdepartementet fraråder i likhet med canadiske myndigheter alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i Venezuela.

Demonstrasjonsforbud

Opposisjonen i Venezuela oppfordrer folk til å fortsette å demonstrere de tre neste dagene, på tross av president Nicolás Maduros demonstrasjonsforbud.

– Hele landet må fortelle verden at denne grunnlovsforsamlingen ikke har legitimitet, sa folkevalgte Freddy Guevara på en pressekonferanse torsdag.

Forbudet mot demonstrasjoner i forkant av søndagens omstridte valg ble kunngjort torsdag.

Alle som deltar i møter, demonstrasjoner eller marsjer som kan «forstyrre eller påvirke» søndagens valg, risikerer mellom fem og ti års fengsel, heter det i et dekret fra president Maduro.