USAs UD om hva som fyrer opp volden i Israel: Mangel på håp

Krangel om adgang til Jerusalems helligste sted har utløst den siste uroen, som startet for en uke siden etter at to israelske politimenn for en uke siden ble skutt og drept.

Lørdag økte Israel det militære nærværet på Vestbredden etter at syv personer døde fredag. De drepte var tre palestinske demonstranter, tre bosettere og palestineren som drepte de tre.

De tre palestinske demonstrantene ble drept i sammenstøt med israelske styrker i Jerusalem. Bosetterne ble drept på Vestbredden da en 19-årig palestiner lurte seg inn med kniv seg inn et hus med bosettere og drepte tre mens de spiste sabbatsmåltidet.

Kjøkken dekket av blod

En kvinne ble såret i angrepet. Angriperen ble selv skutt og drept av en soldat som var på perm i nabohuset. Den israelske hæren kaller angrepet en «sabbatsmassakre» og offentliggjorde natt til lørdag et bilde av et kjøkkengulv fullstendig dekket av blod.

Lørdag møtte soldater opp ved den 19 år gamle angriperens familiehjem, gjennomførte ransakelse, pågrep broren og forberedte rivning av huset.

EMIL SALMAN / Reuters / NTB scanpix

USA om voldens utløsende årsaker

Mens volden den siste uken har tatt seg opp i Jerusalem og andre steder i Israel, har det amerikanske utenriksdepartementet offentliggjort en rapport over terrorismen i verden. Her beskrives situasjonen på en måte som neppe vil bli godt mottatt blant dem som håpet at valget av president Donald Trump skulle gi Israel enda fastere støtte fra supermakten USA.

Dette er, ifølge USAs UD, forhold som bidrar til å utløse palestinsk vold mot Israel:

Mangel på håp om en palestinsk stat.

Bygging av israelske bosettinger på Vestbredden.

Vold fra bosettere mot palestinere.

Opptreden fra hæren som oppfattes som unødvendig aggressiv av palestinere.

En oppfatning om at Israel forsøker å endre statusen til Haram al-Sharif/Tempelhøyden, en viktig og omstridt helligdom for både jøder og muslimer.

Roser palestinsk innsats

Det amerikanske utenriksdepartementet roser derimot palestinske myndigheters innsats mot voldelige ekstremister. Palestinernes president Mahmoud Abbas beskyldes ofte for å oppfordre til vold. Blant annet hadde president Donald Trump med seg en slik påstand i bagasjen da han møtte Abbas i mai.

Rapporten fra det amerikanske utenriksdepartementet tegner imidlertid et annet bilde. Her sies det at de palestinske myndighetene under Abbas har tatt klare steg for å sikre at de ikke tilskynder til vold. Det skjer likevel iblant, ifølge rapporten, at myndighetspersoner oppfordrer til vold. Det hender også at slikt materiale presenteres på palestinsk TV eller Facebook-sider fra Abbas’ parti, men «det er sjeldent og lederskapet tolererer det generelt ikke», påpeker USAs utenriksdepartement.

Mahmoud Illean / AP / NTB scanpix

Prøver å styre prekener

Palestinske myndigheter forsøker også å kontrollere prekenene i de rundt 1800 moskeene på Vestbredden for å sikre at imamene ikke egger til vold. Blant annet sender religionsministeren ukentlig ut godkjente temaer. Likevel, påpekes det, klarer man ikke håndheve dette over alt.

Bakgrunnen for den aktuelle striden

De siste dagenes rabalder ble utløst etter at to israelske politimenn av drusisk opphav for en uke siden ble skutt og drept ved Tempelhøyden nær Løveporten i Jerusalems gamleby. Angriperne var bevæpnet med geværer og kom fra innsiden hvor de hadde greid å smugle inn våpen.

Israelske myndigheter har siden innført sikkerhetssjekk med metalldetektorer for å slippe inn på området. Stedet som anses som hellig av både jøder og muslimer, administreres fra Jordan. Da den såkalte knivintifadaen startet høsten 2015, gikk det rykter blant palestinere om at Israel vil ta seg til rette på området. Innføringen av metalldetektorer har ført til lignende mistanker nå. Israel sier de ikke har noen planer om å forandre kontrollen med Tempelhøyden.

Sterkt delte oppfatninger om fredagens uro

Fredag ble menn under 50 år nektet adgang til Haram al-Sharif. Palestinere og israel-arabere holdt da i stedet bønnemøter utendørs i nærheten. Oppfatningene om hva som deretter skjedde, er sterkt delte. Flere steder var det protester. Ifølge israelske myndigheter måtte de ty til maktbruk for å stoppe voldelige elementer. De palestinske avisene beskriver, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa, derimot en situasjon der «israelske styrker angrep de bedende, de fleste av dem eldre, og deretter brøt opp forsamlingene på brutalt vis».

Flere arabiske representanter i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset har overfor Jerusalem Post gitt utrykk for at den tredje intifadaen er i gang. Intifada er begrepet som brukes om to tidligere palestinske opprør mot israelsk okkupasjon.