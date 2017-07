Innbyggerne lever på 16 kroner pr. dag – presidentsønnen kjøpte bolig til 1,6 milliarder i Paris

De siste tre ukene har rettssaken mot visepresidenten i Ekvatorial-Guinea pågått i Paris. Den franske aktoren hevder at Teodoro Nguema Obiang Mangue, som går under kallenavnet Teodorin, skal ha hvitvasket flere titalls millioner av kroner i Frankrike.

Teodorin, som er sønn av presidenten i landet, skal ifølge franske myndigheter ha tjent rundt 667.000 kroner i året som landbruksminister.

En «skattkiste»

Likevel hadde Teodorin råd til å kjøpe et herskapshus med 101 rom i en av Paris’ mest eksklusive gater, flere sportsbiler, klær, klokker, vin og kunst til flere millioner kroner.

Den franske avisen Le Parisien beskriver villaen til Teodorin i Paris som en «skattkiste». Boligen skal være innredet med møbler til en verdi rundt 450 millioner kroner, skriver The New York Times.

En fransk domstol har utstedt en internasjonal arrestordre for Teodorin, som er anklaget for misbruk av offentlige midler, tillitsbrudd og hvitvasking av penger. Overskuddet skal blant annet ha blitt brukt til å kjøpe eiendommen i Paris.

Fransk politi beslagla både boligen og sportsbilene til presidentsønnen i 2012.

Rettssaken kan være første gang en representant fra myndighetene i et land blir stilt for retten for korrupsjonsrelaterte lovbrudd i et annet land, skriver Huffington Post.

Rettssaken blir beskrevet som en milepæl og et godt eksempel på hvorfor bekjempelsen av korrupsjon krever en global strategi. Teodorin er selv ikke til stede i Paris, og blir prøvd i absentia.

Ifølge presidentsønnens advokat er Teodorin immun mot rettsforfølgelse på grunn av sin stilling som visepresident.

Forfremmet av pappa

Regjeringen i Ekvatorial-Guinea har hevdet at presidentens sønn skal ha overført offentlige midler til sine egne forretningskontoer, noe som ikke vil være ulovlig på grunn av at landet ikke har noen lover som forbyr offentlig ansatte å eie selskaper som gjør forretning med myndighetene.

Advokatene til Teodorin brukte det samme argumentet da justisdepartementet i USA beslagla huset hans i Malibu og en samling av Michael Jackson memorabilia i 2012. Den gang endte det med at presidentsønnen måtte selge luksusvillaen i Malibu og sportsbilene, men fikk beholde Michael Jackson-samlingen.

Regjeringen i Ekvatorial-Guinea har gått langt for å beskytte presidentens sønn. Få dager etter at den franske domstolen beordret at Teodorin skulle stilles for retten, i 2012, ble han forfremmet til visepresident.

Teodorins far, Teodoro Obiang Nguema, er verdens lengstsittende president. Fram til i fjor hadde han aldri gått seirende ut av et valg med mindre enn 97 prosent av stemmene, skriver Washington Post.

Yachter, sportsbiler og villaer

Teodorin har lenge vært kjent for sin ekstravagante livsstil, smak for kvinner, yachter og dyre biler. Han skal også ha utgitt et hiphop album under navnet «Teddy Bear».

Han skal ifølge The Washington Post ha hatt tilgang til to yachter, til en samlet verdi på rundt 2 milliarder kroner, omtrent det dobbelte av landets årlige utdanningsbudsjett.

Herskapshuset Teodorin kjøpte i Paris, til rundt 1,6 milliarder kroner, er verdt mer enn det dobbelt av landets offentlige helseutgifter.

Presidentsønnen skal også ha en bilsamling til rundt 80 millioner kroner. I 2011 levde 77 prosent av innbyggerne i Ekvatorial-Guinea på mindre enn 16 kroner pr. dag.

Bilsamlingen, som franske myndigheter beslagla i 2011, består av blant annet to Bugattier, to Ferrarier, en Aston Martin, en Maserati og en Rolls-Royce.

Årlig forsvinner 425 milliarder kroner

Både korrupsjon og skatteunndragelser i afrikanske land er et stort problem. Ifølge Global Financial Integrity (GFI) er den ulovlige kapitalstrømmen ut av Afrika sør for Sahara 1,6 ganger større enn bistanden som går inn.

Ifølge FNs estimat forsvinner rundt 425 milliarder kroner årlig fra Afrika gjennom skatteunndragelser.

Sist gang Ekvatorial-Guinea var med i den årlige korrupsjonsindeksen fra Transparency International, i 2013, endte landet på 163. plass. Kun elleve land ble den gang regnet som mer korrupte enn hjemlandet til Teodorin.