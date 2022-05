Donald Trump gikk på én smell i natt. Men vondt kan bli verre.

NEW YORK (Aftenposten): Ikke alle republikanske velgere gjør som ekspresidenten vil. Et kontroversielt og Trump-støttet kongressmedlem gikk på et sjeldent tap.

TV-lege Mehmet Oz var Donald Trumps utplukkede kandidat til et sete i Senatet i Pennsylvania.

18. mai 2022 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag var det primærvalg i Pennsylvania, Nord-Carolina og tre andre amerikanske delstater.

Størst spenning var knyttet til hvem som skal få representere republikanerne i kampen om et av Pennsylvanias seter i Senatet i mellomvalget til høsten.

En rekke kandidater har jobbet iherdig med å sikre seg Donald Trumps støtte. Til slutt var det den kjente TV-legen Mehmet Oz som trakk vinnerloddet.