Facebook mister brukere, annonseinntekter og stuper på børsen. Hva skjer med sosiale medier-giganten?

For første gang har Facebook nedgang i antall daglige brukere. Annonseveksten er lav, og aksjen stuper på børsen. Hva skjer egentlig med Mark Zuckerbergs baby, som nå er blitt en 18 år gammel tenåring?

Så langt har ikke Mark Zuckerbergs forsøk på å omdanne Facebook gitt resultatene investorer håper på.

Onsdag denne uken la Zuckerberg frem selskapets siste kvartalstall.

For aller første gang har Facebook hatt nedgang i antall daglige brukere. Annonseveksten er også lavere enn tidligere.

Nyheten fikk aksjen i Facebooks morselskap Meta til å stupe med over 25 prosent. Det rev bort rundt 230 milliarder dollar av markedsverdien, ifølge New York Times. Grovt regnet tilsvarer det nesten en sjettedel av Oljefondet.

Facebook tapte en million daglige brukere i Nord-Amerika, selskapets viktigste kilde for annonseinntekter.

Det går ikke så bra i resten av verden heller. Nedgangen i daglige brukere gikk fra 1,93 til 1,929 milliarder.

Trolig er det den verste enkeltdagen til et amerikansk selskap noensinne, ifølge Bloomberg.

The Financial Times oppsummerte at Meta befinner seg i en «perfekt storm». Brukerne forsvinner. Samtidig gjør nye personvernregler det vanskeligere å skreddersy annonser. Dessuten har de unge brukerne mer sans for plattformer som Tiktok.

Facebook svarer med tunge investeringer. Så langt har ikke de økte utgiftene gitt tilsvarende vekst i inntektene.

Mister de unge

Facebook har lenge vært åpen om at de sliter med å nå ny ungdom.

I hele fjor var brukerveksten på Facebook, Instagram og Whatsapp forholdsvis flat.

Trenden gjør seg også synlig i Norge. Ifølge tall fra Ipsos var det i 2018 nesten ni av ti nordmenn i aldersgruppen 18–29 som brukte Facebook daglig. Ferske tall viser at bare 52 prosent i samme aldersgruppen gjør det samme i dag. Det er nesten en halvering på bare tre år.

Også i aldersgruppen 30–39 år opplever Facebook en kraftig nedgang i bruken.

Zuckerberg har selv pekt mot Kina, og sagt at de har store vansker med å konkurrere mot Tiktok.

Den kinesiske appen når stadig nye brukere, og fremgangen går enda raskere enn ventet.

Også Facebooks konkurrent Snapchat går bedre. Onsdag offentliggjorde selskapet sitt første overskudd noensinne i fjerde kvartal, og aksjen stiger rundt 40 prosent i etterhandelen.

Etter skatt landet resultatet på 22,5 millioner dollar, mot underskuddet på 113 millioner dollar året før.

Men konkurransen er ikke eneste problemet for Facebook.

Meta forklarte at endringer fra Apple har gjort det vanskeligere for apper å samle inn Iphone-brukeres digitale spor. De nye personvernsendringene er et skudd for baugen for annonsører, som gjerne vil ha tak i brukerdataene dine for å skreddersy reklame.

Overgangen til Meta

Eksperter mener også at det hele henger sammen med et ord du kanskje har fått med deg: Meta.

I slutten av oktober i fjor gjorde Facebook et forsøk på å fremstå i ny drakt. Morselskapet byttet navn til Meta, staket ut en ny kurs for internett (Metaverset) og la datterselskapene Facebook, Whatsapp, Instagram og Meta Quest (VR-teknologi) under seg.

Analytikere mener de røde tallene indikerer at Facebook ikke har lykkes med sin overgang til Meta. Den har vært kostbar, usikker og er fortsatt i tidlig fase.

Mark Zuckerberg har stadig fått politiske problemer. Her er et bilde fra 2018 da han ble innkalt til høringer i Kongressen.

Fortsatt godt stilt

Teknologiaksjer påvirker hverandre. Nedgangen for Facebook fikk store ringvirkninger for andre selskaper denne uken. Sosiale medier som Twitter, Pintrest og Snap slet. Også Apple, Microsoft og Google leverte dårligere tall.

Etter at børsen stengte, offentliggjorde Amazon nye tall som viser kraftig vekst i TV-inntektene. De øker prisene med 17 prosent. Det synes investorene er så bra at aksjen steg nesten 15 prosent, skriver The Financial Times.

Spotify hadde en tung dag på børsen, men der er nok forklaringen en annen:

På tross av færre brukere og mindre annonseinntekter, står det ikke dårlig til hos Meta. I fjor tjente de 40 milliarder netto. Mesteparten fra reklame.