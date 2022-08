Avis: Trump hadde topphemmelige dokumenter i kjelleren

USAs føderale politi avslører at de fant strengt hemmelige dokumenter hjemme hos Donald Trump.

12. aug. 2022 19:39 Sist oppdatert nå nettopp

Foreløpige lekkasjer i avisen The Wall Street Journal tyder på at politiet beslagla rundt 20 kasser med dokumenter. Det har vakt enorm oppsikt at hjemmet til tidligere president Donald Trump ble ransaket av politiet.

Ifølge avisen var minst et avdokumentsettene stemplet «Top Secret», eller strengt hemmelig.

Det skal også være mer personlige dokumenter i beslaget, som et håndskrevet notat hvor Trump benåder medarbeideren Roger Stone. Det er også mange fotografier og annen dokumentasjon på Trumps fire år i Det hvite hus.

Trumps advokater avviser at dokumentene er hemmelige. De hevder at presidenten avgraderte dem før han gikk av.

Vil offentliggjøre

USAs justisminister Merrick Garland bekreftet torsdag at han godkjente FBIs planer om ransakelsen. Han har også sagt at begrunnelsen for ransakelsen bør offentliggjøres.

Det samme har Donald Trump sagt.

Det er opp til en føderal dommer å frigi dokumentene. Trump fikk en frist til klokken 21.00 norsk tid fredag, dersom han vil motsette seg offentliggjøring.

Murdochs medier fikk lister

Fredag ventet de fleste amerikanske medier på denne fristen, med håp om informasjon som kunne forklare hva som drev myndighetene til en så dramatisk aksjon.

Omtrent en time før fristen begynte det å lekke ut rykter. Ved siden av The Wall Street Journal, melder også Fox News at de har sett innholdsfortegnelsen over de rundt 20 kassene som ble båret ut av Trumps hjem.

Det disse to mediene har felles, er at de eies av Rupert Murdoch. Særlig Fox har vært en aktiv støttespiller for Trump.

Trump: FBI plantet bevis

Fredag skrev Donald Trump på sit eget sosiale medium, Truth Social, at FBI kan ha plantet bevis da de ransaket huset hans.

Trump skriver at advokatene hans ikke fikk være med FBI-agentene inn i huset. Han avsluttet med: «Noen som plantet informasjon?»

Det er Fox News som melder dette.

Fredag skrev The Washington Post at FBI lette etter topp hemmelige dokumenter om USAs atomvåpen.

Saken oppdateres