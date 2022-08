Vulkanutbrudd på Island: – Det mest spektakulære utbruddet på 10 år

Lavaen spruter ut på Island. Ekspert kaller det «et vennlig utbrudd». – Det blir nok en stor turisthendelse.

Myndighetene ber skuelystne vente med å oppsøke utbruddet ved Fagradalsfjall. Ikke alle klarer å vente.

I dag 15:38

I fjor våknet vulkanen på Fagradalsfjall til live. Da var det 781 år siden sist. Fjorårets utbrudd startet i mars, og varte i et halvt år.

I går var den tilbake, og spydde ut lava gjennom en 300 meter lang sprekk.

– Dette er noe vi i geologmiljøet har ventet på, sier Christian Haug Eide. Han er førsteamanuensis på institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Haug forteller at det tidlig i går kom beskjed om at det ville komme et utbrudd i løpet av de neste dagene. Like etter kom lavaen til syne på overflaten.

Utbruddet startet omtrent 4 mil fra hovedstaden Reykjavik, på Reykjanes. Det er enda nærmere Islands hovedflyplass, Keflavik.

Ifølge islandske myndigheter er tilsiget av magma under Fagradalsfjall omtrent dobbelt så raskt nå som det var under utbruddet i fjor.

– Utbruddet blir trolig større enn fjorårets. Da hadde vi 400 meter høye fontener med lava. Så langt i år har de høyeste fontenene bare vært 50 meter høye. Men det kan endre seg, sier Haug.

Bildene fra Fagradalsfjall, hvor det Haug kaller «et vennlig utbrudd» startet, er uansett spektakulære.

Onsdag kveld så det slik ut ved utbruddet nær Fagradalsfjall. 1 av 7 Foto: Brynjar Gunnarsson / AP

Blir vi askefaste?

Utbruddet på Reykjanes kan bli langvarig. Men det trenger ikke å bli det. Ifølge Haug er det vanskelig å si.

– Det vi kan si, er at det er det mest spektakulære utbruddet på 10 år. Du har så store mengder magma. Hele dalen blir fylt opp, sier han entusiastisk.

– Er det fare for at folk blir askefaste, som i 2010?

– Nei. Det er veldig usannsynlig. Det er vulkanene som ligger under isbreene som har potensial til å skape den slags problemer.

Under fjorårets utbrudd oppsøkte flere hundre tusen skuelystne vulkanen. Utbruddet bidro med det til å få fart på Islands turistindustri etter pandemien. Haug tror årets utbrudd også vil bli en turistmagnet.

– Det blir nok en stor turisthendelse. Det er veldig vakkert, og relativt trygt. Det gir en fantastisk opplevelse. Samtidig er det viktig å følge rådene og holde nok avstand.

Enn så lenge anbefaler islandsk politi at skuelystne venter med å oppsøke området. De vil først få klarhet i hvorvidt det er giftige gasser i luften. I tillegg vil de sikre en trygg vei til og fra området.

Kan det påvirke klimaet?

– Jeg tror utbruddet er for lite til å få konsekvenser for klimaet. Det er heller ikke den typen vulkanisme som skaper støv i atmosfæren. Trolig er det verste som kan skje at veien på sørsiden av Reykjanes må stenges.

Enkelte geologer hevder utbruddene i fjor og i år viser at man nå går inn i en ny æra for vulkansk aktivitet på Island. En æra preget av flere utbrudd.

– Noen mener det går i sykluser. At man har noen hundreår med relativt få og små utbrudd, før man får et hundreår med stor aktivitet. Noen tror vi er der nå. Jeg kan ikke si om det er rett eller galt, sier Haug.

Ikke forhøyet fare for problemer

Faren for at lavaen vil treffe bebodde områder eller infrastruktur er vurdert som lav, ifølge islandske myndigheter.

– Vi vil selvfølgelig følge situasjonen nøye. Nå har vi også erfaringen fra fjorårets utbrudd, sa statsminister Katrín Jakobsdóttir, i en uttalelse, onsdag.

Myndighetene ser på det som usannsynlig at utbruddet vil resultere i store eksplosjoner av lava, eller at det vil komme store mengder aske fra vulkanen.

– Hvor sikker kan man være på disse tingene?

– Man kan ofte si at det vil komme et utbrudd. Vi snakker da om timer eller minutter før. Noen dager før er det vanskelig å vite. Men det er ingen vulkansk aktivitet på Island pr. i dag som kan få store konsekvenser for infrastruktur eller flytrafikk, forklarer Haug.

Island har rundt 150 vulkaner og 32 aktive vulkansystemer. I 2010 stoppet Eyjafjallajökull-utbruddet rundt 100.000 flyvninger.

Vulkansystemene på Island som er i stand til å skape slike problemer er rolige, ifølge Haug.

– Det er ikke forhøyet fare for problemer, til tross for aktiviteten på Reykjanes.

Islands statlige kringkastingstjeneste RÚV sender direktebilder fra utbruddet. I dagene før utbruddet har forskere registrert rundt 10.000 jordskjelv.