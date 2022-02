Alle som beveger seg utendørs under portforbudet, vil bli ansett som sabotører

Russland trapper opp offensiven. Et utvidet portforbud innføres i Kyiv og Norge vurderer å hjelpe Ukrainia militært.

En familie har søker tilflukt på metroen i Kyiv. Lørdag har det pågått harde kamper i og rundt Ukrainas hovedstad.

Nå nettopp

Natt til torsdag invaderte Russland Ukraina fra flere kanter. Lørdag har kampene spisset seg til i og rundt Ukrainas hovedstad Kyiv. Her er en oppsumering av noe av det viktigste som har skjedd på krigens tredje dag:

1. Kyiv står fortsatt

Innbyggere i Kyiv våknet lørdag til lyden av eksplosjoner og skudd. Det skal ha vært flere titalls bomber i morgentimene og kraftige skuddvekslinger, ifølge Aftenpostens journalister i Kyiv. De som kunne, søkte tilflukt på T-banen og i andre bomberom.

Like etter klokken 08.00 lokal tid ble en boligblokk vest i Kyiv truffet av et missil. Blokken ligger noe vest for Kyiv sentrum og nær Zjuljany-flyplassen. Myndighetene sier at ingen er omkommet, men minst seks personer skal være såret.

President Voldomyr Zelenskyj sa lørdag formiddag at Ukraina fortsatt har kontroll over byen. Ukrainske styrker forsvarer nå flere viktige punkter rundt Kyiv. Samtidig er store russiske styrker på vei mot hovedstaden nordfra.

Forsterkningene ses på som den store trusselen. Blant disse skal det være observert spetsnaz, russiske spesialsoldater. Det opplyser Ukrainas generalstab til Aftenposten via Tom Røseth ved Forsvarets høgskole.

Også i byen Vasykliv, rundt 3 mil sør for Kyiv, skal det ha pågått harde kamper lørdag. Kampene skyldes at russiske styrker natt til lørdag forsøkte å ta kontroll over en militærflyplass i byen.

2. Utvidet portforbud og opprustning i Kyiv

Mens kampene pågår for fullt, utvider myndighetene i Kyiv portforbudet i byen. Det gjelder fra lørdag klokken 17.00 til mandag morgen klokken 08.00.

Alle som beveger seg utendørs under portforbudet, vil bli ansett som sabotører, ifølge ordfører Vitalij Klitsjko. Begrunnelsen for utvidelsen skal være behovet for å tømme gatene for fiendtlige sabotører og rekognoseringsgrupper.

Samtidig ruster Kyiv seg for nye harde kamper i dagene som kommer. Innenriksminister Denys Monastyrskyj sa lørdag i en videomelding at det er delt ut 25.000 automatvåpen til innbyggere i Kyiv for å stagge et eventuelt russisk angrep. I tillegg skal det ha blitt delt ut panservåpen.

– Kyiv vil forsvare seg selv, sa Monastyrskyj.

Væpnede styrker på gaten i Kyiv lørdag.

3. Russland fortsetter offensiven

Den russiske hæren fikk lørdag ettermiddag ordre om å utvide offensiven i Ukraina «fra alle kanter». Bakgrunnen er at Kyiv nektet å holde samtaler i Hviterussland, heter det i en uttalelse fra det russiske Forsvarsdepartementet.

Ukraina har sagt at de ønsker å møtes i Polens hovedstad Warszawa. De nekter også for at de har avvist forhandlinger med Russland.

En rådgiver for det ukrainske presidentkontoret har uttalt at Ukraina ønsker å delta i forhandlinger om våpenhvile, men vil ikke akseptere ultimatum, skriver Sky News.

Russland har nå minst halvparten av sin massive invasjonsstyrke inne i Ukraina. Det opplyser en anonym kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet, ifølge NTB.

Han sier også at de russiske styrkene gjør mindre fremskritt enn ventet, på grunn av uventet hard motstand fra Ukraina.

En rådgiver for president Zelenskyj hevder rundt 3500 russiske soldater er drept eller såret så langt i krigen.

4. Støre åpner for å sende militært utstyr til Ukraina

Norge har til nå vært tydelige på at de ikke vil bistå Ukraina militært i konflikten. Lørdag sa imidlertid statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK at han vil gjøre en ny vurdering. Det skal ikke dreie seg om skarpe våpen, men hjelmer, vester og lignende type materiell.

Samtidig opplyste den tyske regjeringen lørdag at de vil sende 500 Stinger-racketer og 1000 panservernvåpen til Ukraina. Våpnene vil bli levert så snart som mulig, kunngjorde regjeringen i en uttalelse lørdag kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil revurdere om Norge skal sende militært utstyr til Ukraina.

5. Danske journalister beskutt og såret

En reporter og en fotograf fra danske Ekstra Bladet ble lørdag beskutt i det østlige Ukraina. Det opplyser arbeidsgiveren. Begge er utenfor livsfare.

Journalist Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen var på reportasjetur, da bilen ble rammet av skudd. Ifølge avisen hadde begge på seg skuddsikre vester. De er nå brakt til et sykehus i området.

Ekstra Bladet skal være i kontakt med det danske utenriksdepartementet med tanke på evakuering av de to.