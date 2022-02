Her er det vi vet og ikke vet om krigen

Eksplosjoner i hele Ukraina. Titalls drepte på begge sider. Her er det vi vet og ikke vet om krigen i Ukraina.

Ukraina våknet i dag til krig. På bildet er røyk og ødeleggelser fra byen Mariupol.

24. feb. 2022 11:57 Sist oppdatert 8 minutter siden

Helt øst i Ukraina ligger opprørsområdene som Putin nå har erklært som «selvstendige stater». I 7–8 år har russiskstøttede separatister hatt kontroll her over deler av Luhansk og Donets. Området kalles gjerne Donbas, et begrep som også dekker deler av Russland.

Disse stedene skal forsvares med våpenmakt, sier Russland, som nå har gått inn med tropper og angrepet.

Hva mer har vi fått bekreftet om situasjonen?

Separatistgrupper mobiliserer i Donetsk torsdag.

Dette vet vi

Natt til torsdag sa president Vladimir Putin at han hadde startet en invasjon av Ukraina.

Russland er ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv, hevdet landets FN-ambassadør Vassilij Nebenzia.

Det ble avholdt møte i Sikkerhetsrådet.

Den ukrainske nasjonalforsamlingen har innført unntakstilstand.

Bilder og videoer viser lange køer på vei ut av hovedstaden Kyiv. Ifølge BBC har flere søkt tilflukt på metrostasjoner. Andre blir værende og sier de forsøker å leve som normalt. Det kan du lese mer om her.

Over hele den vestlige verden fordømmes russiske handlinger. USAs president Joe Biden, EU-president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre har alle rettet skarp kritikk mot Russlands handlinger.

Det er også bli kunngjort sanksjoner mot Russland, blant annet av EU, USA og Storbritannia.

Tyskland har sagt at de har stanset prosessen med å godkjenne den viktige gassrørledningen Nord Stream 2.

Dette er ikke endelig bekreftet

Det er meldt om eksplosjoner over hele Ukraina. Det skal primært være snakk om raketter som angriper infrastruktur.

Russland hevder ukrainske flybaser og luftvernanlegg er satt ut av spill. Ukraina hevder på sin side å ha skutt ned flere russiske fly og et helikopter. Dette avvises av Russland.

Ukraina hevder stridsvogner fra Hviterussland har rullet over grensen. Grensevakter har sagt at kontrollposter angripes med artilleri og håndvåpen.

Det er meldt om flere døde. Ifølge Ukraina er 40 ukrainske og 50 russiske soldater drept, skriver Reuters. Disse meldingene er ikke bekreftet av andre kilder.

Russiske styrker skal ha gått i land ved Odesa, den sørlige havnebyen i Ukraina. Det melder nyhetsbyrået Interfax. Ukrainske myndigheter sier at de russiske rapportene ikke stemmer.

Klokken 11.30 kommer det meldinger fra Reuters om at Ukraina er utsatt for en andre bølge med missilangrep.

Hvilket land er egentlig Ukraina?

For kort å plassere Ukraina på Europa-kartet: Landet er størst i Europa etter Russland.

Det ligger øst for Polen, sør for Hviterussland. I sør grenser Ukraina mot Romania og Moldova. Krim-halvøya ligger på Ukrainas sørkyst mot Svartehavet. I nordøst ligger Russland.

Landet består i stor grad av skogløse sletter.

Folketallet er rundt 42 millioner.

Før 1991 ble landet ofte kalt «Sovjets kornkammer».

Fortsatt har landet mange fabrikker og mye industriell arv fra tidligere tid.

De siste årene har Ukraina orientert seg mer og mer mot vest.

Flere har tatt til orde for å melde landet inn i EU og Nato på sikt.

Dette opplever Russland som en trussel.

Ukraina-ekspert Tom Røseth sier Russland forsøker å oppnå større støtte i Ukraina ved hjelp av militære virkemidler.

Ifølge Røseth vil dette neppe fungere, fordi ukrainere har bygget opp et sterkt samhold de siste årene.

Saken oppdateres.