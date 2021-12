Grepet strammes i Hongkong: Universiteter fjerner kunstverk om 1989-massakren

Flere kunstverk til minne om massakren i 1989 blir fjernet. Universitet beskriver verk som «uautorisert».

Den berømte bronsestatuen «Goddess of Democracy» ble satt opp i 2008. Nå er den fjernet.

24. des. 2021 11:55 Sist oppdatert nå nettopp

På få dager har universiteter i Hongkong fjernet tre kunstverk til minne om massakren på Den himmelske fredsplass, melder internasjonale medier, inkludert BBC.

Hongkong pleide å være et av få steder i Kina som tillot offentlig minne om begivenhetene rundt 4. juni 1989. Men nå strammes grepet.

Tusenvis av mennesker slo leir i flere uker på Beijings Himmelske freds plass i 1989. De demonstrerte for større politisk frihet. Kinesiske myndigheter responderte militært.

Hvor mange som omkom i opptøyene denne dagen er omstridt. Ifølge den kinesiske regjeringen omkom 200 sivile og flere dusin sikkerhetspersonell. Andre estimater har variert fra hundrevis til så mange som 10.000.

Rett før massakren reiste kinesiske studenter en statue av Demokratiets gudinne. Senere ble det reist en ny statue i Hongkong, modellert etter den originale statuen fra 1989.

Fakta 1989-massakren Mellom 15. april og 4. juni 1989 protesterte studenter og arbeidere på Tiananmen-plassen, også kjent som «Den himmelske freds plass» i Kina. Dette under et besøk fra Mikhail Gorbatsjov, president i daværende Sovjetunionen.

Demonstrantene krevde mer demokrati og frihet. De kritiserte også det kinesiske kommunistpartiet for korrupsjon.

Demonstrasjonene ble brutalt avsluttet 4. juni 1989, da kinesiske myndigheter svarte med militærmakt. Tankser rullet inn på plassen og soldater skjøt mot demonstrantene.

Flere tusen demonstranter ble skadet og mange hundre ble drept. Episoden tiltrakk seg hele verdens oppmerksomhet, og den kinesiske regjering ble fordømt.

Etter demonstrasjonene var slått ned gjennomførte den kinesiske regjeringen en arrestasjonsbølge for å undertrykke demonstrantene og deres støttespillere, stengte utenlandsk presse ute fra landet og innførte streng sensur rundt det som hadde skjedd. Kilde: Wikipedia. Vis mer

Beijing 4 juni 1989. En protesterende student stiller seg opp foran rekken av rullende kinesiske panservogner som er kommandert ut på «Den himmelske freds plass» av Kinas daværende leder Deng Xiaoping for å fjerne demonstrantene.

– Knust og sjokkert

Nylig forsvant altså den berømte statuen fra Hongkong University. Det vekker sterke reaksjoner.

– Jeg føler meg knust og sjokkert, sier Felix Chow, en tidligere student og distriktsrådsmann til Reuters.

«Pilar of shame»-statuen, med oppstablede lik, ble i sin tid reist for å minne 4. juni-massakren. Nå er den fjernet.

For svært mange har statuen representert et symbol på studentenes vilje til å forfølge verdier som frihet og demokrati i Kina under kommunistpartiets styre.

Nå er altså statuen fjernet av universitetsledelsen.

– Denne statuen representerer skolemiljøet er åpent. Det er et symbol på akademisk frihet. Dette får folk til å tvile på om skolen fortsatt kan sikre at plassen er fri og folk kan snakke fritt, sier Chow.

«Uautorisert statue»

Lille julaften ble det kjent at også det kinesiske universitetet i Hongkong (CUHK) har revet ned den såkalte «Pillar of Shame»-statuen.

Statuen skildrer revne og forvridde kropper. Statuen er blitt brukt i flere årlige markeringer av massakren. For første gang på 30 år nedla myndighetene i fjor forbud mot markeringen foran statuen. Den offisielle begrunnelsen var covid-19-restriksjoner.

I oktober bestemte universitetet at statuen skulle fjernes.

I en uttalelse fra universitetet het det den gang at beslutningen er «basert på den siste risikovurderingen og juridiske råd».

Nå har de fulgt opp beslutningen i praksis, og lille julaften ble statuen demontert.

I en uttalelse fra universitetet heter det nå at en «uautorisert statue» er blitt fjernet.

– Universitetet har aldri godkjent visningen av statuen på campus. Ingen organisasjon har tatt ansvar for vedlikehold og forvaltning, står det i uttalelsen fra universitetet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er den Pulitzer-vinnende fotojournalisten Tyrone Siu (34) som dokumenterte demonteringen av statuen.

Han forteller at han fikk et tips om at statuen var dekket til av bygningsarbeidere. Siu bestemte seg for å reise ut for å dokumentere hendelsen. Han reiste ut rundt midnatt.

Området rundt statuen var sperret av, noe som gjorde at det i utgangspunktet ikke var mulig å fotografere. Siu forteller også at han flere ganger ble forsøkt jaget vekk av sikkerhetsvakter.

Dette var synet som møtte fotograf Tyrone Siu da han forsøkte å dokumentere hva som foregikk ved universitetet.

Sammen med flere andre journalister klatret han opp en skråning, og ventet flere timer på skumringslys fra soloppgangen.

– Jeg tenkte egentlig ikke så mye på hva jeg fotograferte, det var vanskelig å se og jeg var veldig sliten, forteller Siu til nyhetsbyrået Reuters.

Da han lastet opp bildene, ble det imidlertid klart at han hadde sikret seg flere bilder av at statuen ble båret vekk.

Nå deles bildene hyppig i sosiale medier, og har nådd internasjonale nyhetsbyråer og store, internasjonale medier.

Siu ble prisbelønnet for sin innsats for å dokumentere protestene i Hongkong i 2020.

«Pillar of shame» ble fjernet fra Universitetet i Hongkong lille julaften.

«Sikkerhetsmessig risiko»

Også Lingnan-universitetet Hongkong har fjernet flere kunstverk til minne om 1989-massakren.

Ved universitetet kunne man tidligere se et graffitiverk som viste Demokratiets gudinne. Men nå er verket malt over, ifølge BBC.

I tillegg er en relieffskulptur blitt fjernet. Verket skildrer menneskemassenes brutale møte med kinesisk militærmakt den skjebnesvangre dagen i 1989.

Dette relieffet ble satt opp ved Hongkong's Victoria Park i 2010 til minne om 4. juni-bevegelsen. Nå har Lingnan-universitetet fjernet det.

Lingnan-universitetet skriver i en uttalelse at skolen har «gjennomgått og vurdert gjenstander på campus som kan utgjøre juridiske og sikkerhetsmessige risikoer».

Det heter videre at gjenstandene er fjernet «i beste interesse for universitetet».