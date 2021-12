Nederland snur helt: Vil bygge to nye atomkraftverk

Ja til nye atomkraftverk. Nei til enorme datasentre. Slik skal Nederland få råd til strøm i fremtiden.

Etter trekvart år er Mark Rutte klar med en ny regjeringserklæring.

Nå nettopp

Det tok 271 dager. Det er nederlandsk rekord. Men nå får landet en ny regjering. Den består av de samme fire partiene som varslet sin avgang sist vinter. De har styrt landet som et forretningsministerium etter valget 17. mars. Etter valget regnet de fleste med at forhandlingene ville gå kjapt. Siden har det blitt klart at personkjemien mellom partilederne langt fra er god.

Lite har lekket ut fra forhandlingene. Men det har kommet klare signaler om at manglende tillit til statsminister Mark Rutte bidro til alle forsinkelsene.

Før jul kunne Rutte endelig legge frem sin fjerde regjeringserklæring.

Les også Et fotografi av noen ark snudde opp ned på statsministerens hverdag

Datasentrene er en vekstbransje, men krever enorme mengder strøm. Bildet er fra et senter i Kasakhstan, hvor det utvinnes kryptovaluta.

Nei til arbeidsplasser

Internasjonalt er det energipolitikken som får mest oppmerksomhet. I likhet med nordmenn sliter borgerne i EU med uvanlig høye strømpriser.

For å få ned prisene må det bli mindre hard kamp om strømressursene. Det kan skje ved at produksjonen økes, eller forbruket reduseres. Nederland satser på begge. Nederlenderne loves store subsidier for å etterisolere husene sine.

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bygge anlegg som bruker uforholdsmessig mye strøm. Den vil ha strengere regler for nye, store datasentre på nederlandsk jord. Dermed melder de seg av en konkurranse mange land og lokalsamfunn satser hardt på. Slike sentre gir arbeidsplasser og skatteinntekter.

Innbyggerne i den lille byen Zeewolde var ute akkurat raskt nok. Dagen før regjeringserklæringen ble kjent, vedtok kommunestyret at Facebook skal få etablere et enormt senter i kommunen. Saken er hastebehandlet. Ifølge The Financial Times fikk Facebook strømkontrakter i løpet av kort tid. Skoler må vente i flere år for å få det samme.

Ifølge kringkastingsselskapet NOS er det planer om mellom 20 og 25 store datasentrene rundt i landet. Dersom disse bygges, kan det legge beslag på 10 prosent av landets elektrisitetsproduksjon.

I fremtiden kan det bli det vanskeligere å gjennomføre slike planer. I regjeringsplanene står det at slike sentre «legger uforholdsmessig stort beslag på den tilgjengelige fornybare kraften, sett opp mot samfunnsnytten», står det.

Nederland har store ambisjoner for vindkraft til havs, men det er ikke nok.

Atomkraft? Ja takk!

Den nederlandske regjeringen har jobbet hardt for å avvikle kullkraftverkene sine. Siden 2015 er forbruket av kull redusert med to tredjedeler. Det er bra for klimaet. Først og fremst er kullet erstattet av naturgass, som slipper ut langt mindre klimagasser.

Den nye regjeringen vil redusere utslippet av klimagasser med 60 prosent, sammenlignet med nivået i 1990.

Skal de nå det målet, må også gasskraftverkenes rolle reduseres.

Nederlenderne har svært ambisiøse planer når det gjelder vindkraftverk til havs. Men det må sterkere virkemidler til. Høsten 2021 viser at vind ikke er en stabil nok kraftkilde. Lite vind bidro til kontinentets kraftkrise.

Det er her kjernekraft kommer inn.

I dag har Nederland ett atomkraftverk. Det ligger i Borssele. Atomkraften dekker omtrent 3 prosent av landets forbruk. Kraftverket er fra 1970-tallet. For noen år siden vedtok regjeringen å avvikle driften i 2030.

Nå legges de planene bort. Regjeringen snur helt. Den vil bygge to nye kraftverk.

Rutte lover 5 milliarder kroner i subsidier for å bygge kraftverkene.

Les også Er det comeback for den forhatte kjernekraften?

Belgiere frykter ny vits

I Nederlands sørlige naboland diskuteres også atomkraftverk, men med motsatt fortegn. Der skal regjeringen stenge landets to kjernekraftverk innen 2025. De 40 prosentene av landets elektrisitetsproduksjon som da faller bort, skal erstattes med gass.

Da Belgias statsminister Alexander De Crooble ble spurt om nabolandets planer, svarte han:

– Nederland gjør noen interessante valg. Når det gjelder energi ser de virkelig fremover med et åpent sinn mot fremtidens energi.

Ifølge nederlandske De Telegraaf har den nederlandske regjeringserklæringen gitt belgiske atomtilhengere vann på mølla. Energiminister Zuhal Demir i den nordlige, nederlandsktalende regionen Flandern sa til pressen at han føler på seg at det er i ferd med å oppstå en ny «belgiervits». I Nederland forteller man vitser om belgierne på samme måte som nordmenn vitser om svensker.

Siden 2011 har nederlenderne ledd av belgierne som brukte 541 dager på å danne regjering. Da bleker de 271 dagene Rutte måtte ha.

Vanskelig sak i EU

Atomkraft seiler opp til å bli en het potet i EU. Store deler av miljøbevegelsen er sterkt imot det. De peker på problemene med atomavfall. Mange frykter også for sikkerheten. De peker på ulykker og nestenulykker ved eksisterende kraftverk.

I 2019 ble 26,4 prosent av elektrisiteten i Europa produsert med kjernekraft, ifølge Eurostat.

I Finland er kjernekraft et satsingsområde. Natt til tirsdag 21. desember startet finnene opp en ny reaktor ved atomkraftverket Olkiluoto.

Atomkraftverket, som ligger i Eurajoki sørvest i landet, sto i 2020 for 22 prosent av landets strømproduksjon. Arbeidet med å sette opp en tredje reaktor har vært i gang siden 2005.

For tre uker siden var Tysklands nye statsminister Olaf Scholz på besøk hos Frankrikes president Emmanuel Macron.

I sin regjeringserklæring lovet Scholz å sette opp farten i overgangen til fornybar energi. Men da journalister spurte ham om det betyr at han vil åpne for kjerneenergi, svarte han uforpliktende:

– Hvert land følger sin egen strategi for å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. Det som forener oss er at vi tar ansvar, og at vi er ambisiøse, svarte han ifølge Reuters.

Scholz var en dannet gjest. Han ville ikke tråkke på vertens ømme tær. Men siden 2010 har Tyskland halvert sin produksjon av kjernekraft.

Frankrike er en pådriver for at EU skal gi kjerneenergi et godkjentstempel som «bærekraftig» energi. Hele 70 prosent av landets elektrisitet kommer fra landets atomkraftverk. Macron ser også muligheten for at franske bedrifter kan få store kontrakter, dersom flere land vil investere i nye reaktorer.