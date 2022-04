Hva utløser de voldsomme opptøyene i Sverige? Forskere peker på flere forhold.

De voldelige opptøyene i Sverige knyttes til både kriminelle og sinte, unge menn uten fremtidsutsikter. – Religion er underordnet for mange av dem, sier kriminolog Manne Gerell.

En beholder med tåregass sparkes unna i opptøyene i Malmö.

Nå nettopp

Sverige har i påsken blitt rystet av voldelige opptøyer i en rekke svenske byer. De ble utløst av at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan varslet at han ville brenne Koranen under valgmøter. Paludan leder det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram kurs i Danmark.

Totalt er 26 politibetjenter og 14 sivile skadet etter opptøyene, som begynte skjærtorsdag og har pågått gjennom påskehelgen.