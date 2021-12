Europeiske nasjonalister og høyrepopulister varsler tettere samarbeid etter «Warszawa-toppmøte»

Flere nasjonalistiske, konservative og høyrepopulistiske ledere har møttes i Warszawa, der de diskuterte et tettere samarbeid i EU-parlamentet.

Ungarns statsminister Viktor Orbán og den franske presidentkandidaten Marine Le Pen var blant deltakerne på lørdagens møte i Warszawa.

Det ble imidlertid ikke opprettet noen ny formell allianse på møtet i Polens hovedstad lørdag.

Ungarns statsminister Viktor Orbán og den franske ytre høyre-lederen Marine Le Pen var blant deltakerne på møtet, som det konservative polske regjeringspartiet Lov- og Rettferdighet (PiS) hadde invitert til.

I slutterklæringen avviste de «et Europa styrt av en selvutnevnt elite» og sa at «bare de suverene institusjonene til stater har full demokratisk legitimitet». Partiene diskuterte et tettere samarbeid i EU-parlamentet. Det innebærer blant annet fellesmøter og koordinering av stemmer i saker som dreier seg om suverenitet og ulovlig immigrasjon, heter det.

Til stede var også Santiago Abascal fra Vox i Spania, mens italienske Matteo Salvini og ledelsen i Alternativ for Tyskland (AfD) lot være å delta.

Salvini var blant dem som i juli signerte en erklæring fra 16 europeiske partier og bevegelser om planer for en «storallianse» i EU-parlamentet. Warszawa-møtet skulle følge opp dette, men Salvini antyder i en uttalelse at tiden ikke er inne for denne alliansen.

Partiene tilhører i dag flere ulike grupper i EU-parlamentet.