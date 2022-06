Bil kjørte inn i folkemengde i Berlin. En død og flere livstruende skadet.

Én person omkom og en rekke mennesker ble skadet da en bil kjørte inn i en folkemengde i Berlin onsdag. Føreren er pågrepet.

Redningsarbeidere hjelper en av de skadede etter at en bil har kjørt inn i en folkemengde sentralt i Berlin.

8. juni 2022 11:08 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Hendelsen fant sted i sentrum i Vest-Berlin, i nærheten av Kaiser-Wilhelm-kirken og handlegata Kurfürstendamm.

Føreren ble først holdt fast av folk som tilfeldigvis var på stedet, ifølge politiet. Han ble deretter pågrepet og umiddelbart avhørt.

– Vi vet ikke på dette tidspunktet om dette var en villet handling eller en trafikkulykke, sier politiets talsperson Thilo Cablitz.

Politiet opplyser at den antatte føreren er en 29 år gammel mann med bakgrunn fra Armenia.

Kjørte inn i butikk

Ulike kilder oppgir litt ulike tall på skadede. Berliner Morgenpost siterer en talsperson for brannvesenet som sier at fem mennesker har livstruende skader og at tre er alvorlig skadet. I tillegg har et ukjent antall fått lettere skader.

Bilen, en Renault Clio, skal først ha krasjet inn i en menneskemengde, før den kjørte ut på gaten igjen og inn i en butikk rundt 150 meter unna i Marburgerstrasse

Bilder fra stedet viser at bilen har krasjet inn i et butikkvindu. Talspersonen for brannvesenet sier at føreren har lettere skader og at også han trengte hjelp.

– Skjedde så fort

Et øyenvitne, Frank Vittchen, forteller at han hørte et høyt smell og så en person som fløy gjennom lufta. Bilen skal ha kjørt i høy fart opp på et fortau uten å bremse.

– Alt skjedde så fort, sier Vittchen til nyhetsbyrået AFP.

Hendelsen fant sted i nærheten av åstedet for terrorangrepet i Berlin i desember 2016, da en lastebil ble kjørt inn i et julemarked og elleve mennesker ble drept.

I 2020 var det angrep der biler ble brukt som våpen i byene Trier og Volkmarsen. De siste årene har det også vært flere hendelser i Tyskland der personer med psykiske forstyrrelser har kjørt biler inn i folkemengder.