Verden Amerikansk politikk De elsker Trump, men vil ikke ha ham tilbake: – Det er på tide å slippe til noen andre

ORLANDO (Aftenposten): Donald Trump er fortsatt populær i eget parti, men nye målinger kan gi ekspresidenten grunn til bekymring.

46 minutter siden

16 måneder etter at han tapte presidentvalget, ser mange republikanere fortsatt på Donald Trump som en vinner.

De mener ikke bare at han var den rettmessige seierherren i 2020. De tror også at Trump er best rustet til å ta tilbake makten i 2024.

På den toneangivende konservative CPAC-konferansen, som nylig ble avholdt i Orlando i Florida, handlet alt om Trump.