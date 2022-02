De forhandlet i 7 timer. Etterpå kom partene med hvert sitt hjertesukk.

Ingen gjennombrudd etter den første dagen med samtaler mellom Russland og Ukraina.

De to delegasjonene satt rett overfor hverandre og hadde samtaler i mange timer mandag.

En russisk og en ukrainsk delegasjon møttes mandag til forhandlinger om krigen. Det forgikk i Hviterussland.

– Forhandlingene er vanskelige, sier Mykhailo Podolyak på Twitter ved 18-tiden.

Han er rådgiver for den ukrainske presidenten og deltok i møtene. Ifølge Podolyak er det ikke stilt noen ultimatumer under forhandlingene.

– Dessverre er den russiske siden fortsatt ekstremt partisk når det gjelder de destruktive prosessene de har startet, skriver han.

Slik har dagen utspilt seg:

Samtalene startet i 10-tiden. Litt før klokken 16:00 var forhandlingene inne i sin tredje runde, skrev Podolyak i sosiale medier.

Meldingene om fremgangen har vært motstridende i løpet av dagen. Den ukrainske nasjonalforsamlingen meldte etter noen timer at forhandlingene var avsluttet. Det ble avkreftet av det hviterussiske vertskapet.

Like før 17:30 skrev russiske medier at samtalene var over. De skriver også at det planlegges en andre runde med forhandlinger. Dette skriver også Kyiv Independant.

Forhandlingene pågår i dette huset, som ligger i byen Homjel sør i Hviterussland. Det er ca. 40 kilometer til grensen mot Ukraina.

Dette var målet

Så langt er det ikke meldt om noen diplomatiske gjennombrudd fra samtalene.

Før møtet ga Ukraina klart uttrykk for sitt mål. Landets ledere vil ha våpenhvile umiddelbart. Samtidig ønsker de at russerne trekker tilbake sine styrker. Det sa president Volodymyr Zelenskyjs i en uttalelse før møtet.

Presidenten opplyste at han ikke hadde stilt noen betingelser for å møte de russiske utsendingene. Han tvilte på at forhandlingene ville føre frem, men mente det var verdt et forsøk.

Russland ønsket ikke å si noe om sin målsetning med samtalene. Det sa Putins talsmann, Dmitrij Peskov. Han sa samtidig at Russland er interessert i å «komme frem til avtaler» så raskt som mulig.

– Men disse avtalene må tjene begge sider, sa Peskov.

Den ukrainske delegasjonen ankom Hviterussland i helikopter. Foto: Sergei Kholodilin, AP / NTB Den russiske delegasjonen ankom forhandlingene i en buss, mandag. Foto: Sergei Kholodilin / AP

Var Abramovitsj involvert?

Delegasjonene møtte hverandre over et langbord. De satt rett overfor hverandre.

Den ukrainske delegasjonen ledes av forsvarsminister Oleksij Reznikov. Han hadde med seg presidentens nære rådgiver, Mykhailo Podolyak. Fraksjonslederen i presidentens parti Folkets tjener, Davyd Arakhamia, var også med.

Den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov, leder delegasjonen. Han har grønn genser. Foran ham er lederen for Russlands delegasjon, Vladimir Medinskij.

Den russiske delegasjonen ledes av politikeren Vladimir Medinskij, som er tidligere kulturminister. Med er også lederen for utenrikskomiteen i det russiske underhuset, Leonid Slutskij.

Bildene fra møtene viser ikke den russiske oligarken Roman Abramovitsj, som er kjent som eier av fotballklubben Chelsea.

Mandag ble det kjent at han skal ha sagt ja til en forespørsel om å bidra i fredsprosessen. Det fortalte en talsperson for milliardæren til nyhetsbyrået PA.

Roman Abramovich var den første utenlandske eieren som pøste penger inn i engelsk fotball. Her er han på kamp hos hjemmelaget Chelsea.

Forespørselen ble formidlet fra ukrainske myndigheter gjennom filmregissøren Alexander Rodnyanskyj. Det bekrefter han selv til The Guardian, men sier samtidig at Abramovitsjs rolle er «begrenset».

Linken til Abramovich skal være gjennom det jødiske miljøet internasjonalt. Milliardæren har jødisk herkomst og statsborgerskap i Israel. Han er også kjent for å ha et godt forhold til Putin, uten at han selv har bekreftet dette.

Krigen har utløst en debatt om Abramovich sin rolle som eier i Chelsea. Han valgte da å gi fra seg kontrollen over klubben til en stiftelse.

Abramovich datter, Sofia, har uttalt seg kritisk om Putin sosiale medier de siste dagene.