Nancy Pelosis dilemma. Risikerer kinesisk vrede dersom hun reiser til Taiwan.

Mandag kom Kina med nye ny advarsler til USA om Nancy Pelosis mulige Taiwan-besøk. Pelosi er ventet å dra til Taiwan, sier amerikanske og taiwanske myndighetskilder til CNN. Forsvarsforsker mener hun er satt i en vanskelig situasjon.

Det spekuleres at i om Nancy Pelosi skal til Taiwan. Det liker Kina dårlig. AP Photo / J. Scott Applewhite / NTB

CNN siterer det de omtaler som kilder i det taiwanske og amerikanske regjeringsapparatet.

Pelosi, som en mektig kongresspolitiker i USA, er for tiden på en rundreise i Asia. Flere medier har meldt at hun planlegger å besøke Taiwan, noe Kina i flere omganger har advart kraftig mot. USA har så langt ikke sagt noe offisielt om at hun vil reise til Taiwan.

Det kinesiske utenriksdepartementet sier mandag at militæret «ikke vil sitte stille» dersom Pelosi besøker Taiwan, ifølge Reuters.

Hvis Pelosi velger å besøke Taiwan, vil hun være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997. Som demokrat og speaker i Representantenes hus anses hun av Kina som en stedfortreder for Biden.

Truer Ett-Kina-politikken

Et slikt besøk vil falle i dårlig jord hos kineserne. De anser den selvstyrte øya som kinesisk territorium og utelukker ikke vold for å oppnå gjenforening. Ifølge Kina har Taiwan ingen rett til å ha egne utenriksrelasjoner.

Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, sier det er flere grunner til at Kina reagerer så sterkt på meldingene om et mulig besøk fra Pelosi.

– For Kina er det veldig viktig å markere at man ikke ønsker at stadig mer prominente personer kommer til Taiwan, og på den måten gir anerkjennelse til Taiwanske myndigheter. De mener det er en undergravning av Ett-Kina-politikken. Men den kanskje viktigste grunnen er at maktbalansen mellom USA og Kina har endret seg veldig de siste årene. Kina er i dag mye mektigere og i en mye bedre posisjon til å sette hardt mot hardt i dette spørsmålet, sier Tunsjø.

Tunsjø tror det også er ekstra viktig for myndighetene i Beijing å sette foten ned for et besøk fra nettopp Nancy Pelosi. Hun har vært en sterk støttespiller for Taiwan i alle år, og også særdeles kritisk overfor Kina, særlig i menneskerettighetsspørsmål.

Det amerikanske militæret fraråder Pelosi å dra til Taiwan, ifølge USAs president Joe Biden.

Frarådet Pelosi å reise

Tunsjø mener Pelosi nå har kommet i en vanskelig situasjon etter at det er blitt lekket at hun ønsker å besøke Taiwan.

Dersom hun nå ikke velger å dra, vil det bli tolket som hun har bukket under for kinesisk press, noe som vil skade hennes omdømme hjemme. Samtidig er hun utsatt for sterkt press fra Biden-administrasjonen om å unngå å skape en utenrikspolitisk krise, påpeker han.

Biden uttalte nylig at det amerikanske militæret fraråder Pelosi å dra til Taiwan.

– Det amerikanske militæret antyder med dette at de ikke kan garantere for sikkerheten hennes hvis hun drar. Det bare underbygger at USA i dag har kommet i en situasjon hvor de ikke lenger er like militært overlegene Kina som tidligere, sier han.

Da Biden og Kinas president Xi nylig snakket sammen, advarte Xi mot å «leke med ilden» på Taiwan.

– Hvis hun velger å reise, så kan det tyde på at hun er mer opptatt av sitt ettermæle som forkjemper for demokrati og menneskerettigheter enn at hun skaper en krise for Biden-administrasjonen, sier Tunsjø.

Tror ikke på væpnet konflikt

– Når kinesiske myndigheter sier «vi vil ikke sitte stille» dersom Pelosi drar til Taiwan, hva sier de egentlig da?

– Det er en ganske god formulering. For den åpner for mange ulike tolkninger. Man kan dra det helt dit at de vil initiere en militære konflikt, men det kan også bety alt fra at man vil svekke Taiwan økonomisk til et cyberangrep eller en blokade. Det gir dem fleksibilitet, og det gir USA usikkerhet. Det er en smart måte å si det på. Hvis man går mye hardere ut, så fanger det kinesiske beslutningstagere i større grad, påpeker han.

– Kan et besøk fra Pelosi føre til et væpnet konflikt?

– Jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror ikke kineserne føler at de er klare for å gå i krig med USA og Japan på nåværende tidspunkt. Men det er mange andre ting de kan gjøre, som blokader eller å sende noen missiler, sier han.

Singapore oppfordret til «stabilitet»

Lørdag morgen holdt Kina en militærøvelse utenfor sin egen kyst, tvers overfor Taiwan. Øvelsen skjedde etter meldinger om at Pelosi planlegger et besøk til øya.

Kinesisk militære skal ha gjennomført skyteøvelser med ammunisjon nær øyfylke Pingtan i Fujian-provinsen. Det opplyser det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Skip skal ha blitt bedt om å holde seg unna området. Men omfanget av øvelsen er fortsatt uklart.

Under et toppmøte mellom de to landenes president torsdag, advarte Xi Jinping Joe Biden mot å «leke med ilden» på Taiwan.

På Pelosis første stopp under Asia-rundturen, i Singapore, mandag manet statsminister Lee Hsien Loong til stabilitet mellom USA og Kina for å sikre «fred og sikkerhet» i Asia.