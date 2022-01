100 muslimske kvinner ble lagt ut for salg på falsk «auksjonsapp». Det er ikke første gang.

Muslimske kvinner opplevde å bli lagt ut for «salg» i appen «Bulli Bai». Nå er fire personer pågrepet i saken.

Politimesteren i Mumbai viser frem bilder fra appen «Bulli Bai».

6 minutter siden

Første nyttårsdag kunne over 100 kvinner finne bilder av seg selv i den indiske appen «Bulli Bai» – en falsk auksjonsapp på plattformen Github.

Appen ble laget for å «auksjonere bort» muslimske kvinner i et virtuelt «salg». Brukerne fikk presentert «dagens deal» med navn og bilder av prominente muslimske journalister, aktivister og influencere. Skaperne skal også ha laget flere Twitter-brukere for å promotere innholdet.

«Dagens deal» kunne også deles på Twitter, og brukere kunne gi bud på kvinnene. Appen skal ha blitt fjernet kort tid etter lansering, skriver BBC.

Ingen faktisk auksjon fant sted, og kvinnene samtykket ikke til bildebruken.

Dette er ikke første gangen en lignende app er blitt laget i India. I juli i fjor ble appen «Sulli Deals» laget. Også her ble kvinner lagt ut «for salg». Over 80 muslimske kvinner fikk bildene sine distribuert og misbrukt, skriver BBC. Mange av bildene ble stjålet fra sosiale medier. Sammen med bildene, var lenker til profilene deres i sosiale medier.

«Bulli» og «Sulli» er begge nedverdigende begreper brukt om muslimske kvinner i India. «Bai» betyr hushjelp.

Fire personer pågrepet

The Wire-journalist Ismat Ara forteller til organisasjonen Reportere uten grenser at hun fikk tilsendt en skjermdump fra appen allerede første nyttårsdag. Der så hun et bilde av seg selv presentert som «dagens deal». Hun anmeldte appen og skaperne til politiet kort tid etter, blant annet for seksuell trakassering.

– Det er veldig dehumaniserende. Folk gjør deg til en vare og objektiverer deg, sier Ara.

I forrige uke ble fire personer mellom 18–21 år pågrepet i saken, skriver Insider. De fire skal ha stått bak selve programmet og flere Twitter-kontoer med tilknytning til appen.

Blant de pågripende er 20 år gammel mann. Han er mistenkt for og skal ha tilstått å ha laget appen, ifølge The Hindu.

– Han er personen bak «Bulli Bai»-appen på GitHub. Han har også laget Twitter-kontoen @bullibai_ og andre lignende kontoer, sier K.P.S. Malhotra fra Mumbai-politiet, ifølge Reuters.

De tre andre mistenkte ble pågrepet i andre politidistrikter. Blant dem er også en 18 år gammel kvinne fra delstaten Uttarakhand.

Ifølge Reuters opplyser en kilde i politiet at den 18 år gamle kvinnen skal ha kommet i kontakt med hindunasjonalister fra ytre høyre via sosiale medier. Hun skal angivelig ha sagt at handlingene hennes baserer seg på en ytre høyre-ideologi hun har plukket opp i sosiale medier som Facebook og Twitter.

Føler seg utsatt fordi de er muslimer

Ifølge Vice har flere av kvinnene snakket ut mot den økende hindunasjonalismen i India de siste årene. De opplever derfor å bli trakassert på grunn av sine meninger. Mange av dem er prominente journalister, politikere og aktivister.

Over 80 kvinner opplevde det samme med «Sulli Deals» for bare seks måneder siden. Blant dem var piloten Hana Khan.

I juli fortalte hun BBC at appen hadde vært på nett i hele 20 dager før hun oppdaget den. Bildet hennes var tatt fra Twitter.

– Det er på grunn av religionen min. Fordi jeg er muslim, fortalte hun CNN i september.

Khan opplevde også å bli «auksjonert bort» på Twitter. Hun har anmeldt saken, men foreløpig er ingen pågrepet.

Vice skrev også en sak om «Sulli Deals» i fjor. I januar kunne journalisten som skrev saken, Quratulain Rehbar, finne bilder av seg selv i «Bulli Bai».

Journalisten forteller Vice at hun er redd for å reise i India, og hun at folk dømmer henne for at bildene hennes ble vist i appen. Det opplever hun som ukomfortabelt.

India har en befolkning på 1.3 milliarder mennesker. Omtrent 14% av befolkningen er muslimer, mens nesten 80% er hinduer.