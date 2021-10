Først overrasket gratulasjonen fra Putin. Så kom kritikken fra uventet hold.

Flere mener at en annen russer hadde fortjent årets fredspris mer.

Aleksej Navalnyj snudde Russland på hodet i vinter. Flere mener at han var en mer verdig prisvinner. Inkludert årets vinner selv.

8. okt. 2021 19:05 Sist oppdatert nå nettopp

Dmitrij Muratov har vært ansvarlig redaktør for den regimekritiske avisen Novaja Gazeta i årtier. Nå får russeren Nobels fredspris for sin kamp.

Fredsprisen kommer i det som er kalt en skjebnetid for russisk journalistikk. Lenge har det vært slik at hvis man ikke har et altfor stort publikum, kan man si nesten hva man vil. Men ikke nå lenger. Flere uavhengige medier er nå satt på en liste over «utenlandske agenter».