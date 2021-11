Britiske politikere tjener millioner på lobbyvirksomhet

En av Boris Johnsons partifeller tjente millioner som lobbyist mens han satt i parlamentet.

Owen Paterson var ivrig tilhenger av brexit. Her er han fotografert i Brussel i 2018.

10. nov. 2021 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

Både opposisjonen og avisenes kommentatorer ruller ut de store kanonene. De siktes inn mot Boris Johnson. Han og ledelsen i det konservative partiet anklages for å dekke over snusk og fanteri.

Etter 24 år som konservativt parlamentsmedlem er det slutt for Owen Paterson. Forrige fredag trakk han seg.

Paterson kom i søkelyset for alvor da det ble avslørt at han tjente 110.000 pund (1,2 millioner kroner) i året som lobbyist. Dette kom på toppen av inntekten som parlamentsmedlem.

Han kunne ikke klage på timelønnen. Millioninntekten forutsatte at han arbeidet 16 timer i måneden for Randox Laboratories, en nordirsk medisinbedrift. Han jobbet også 24 timer i året for Lynn's Country Foods. Det ble lønnet med 12.000 pund (132.000 kroner). Parlamentsmedlemmer tjener 82.000 pund (900.000 kroner) i året.

Randox fikk store kontrakter i forbindelse med koronapandemien. Det fikk selskapet uten at det måtte delta i anbudskonkurranser. Paterson bidro aktivt til å knytte kontakt mellom bedriften og myndighetene.

Fredag demonstrerte briter i London med angrep på statsminister Boris Johnson.

Graver etter skandaler

Avsløringen av Patersons ekstrainntekt har gitt mediene blod på tann.

The Guardian skrev tirsdag at rundt en fjerdedel av de konservative parlamentsmedlemmene har lønnet arbeid ved siden av politikken. Disse 90 politikerne tjener til sammen 44 millioner kroner i året.

Rundt 30 parlamentsmedlemmer har jobber som politiske rådgivere for bedrifter og organisasjoner.

Den tidligere justisministeren Sir Geoffrey Cox får mye oppmerksomhet. Han har tjent 1 million pund på å gi råd til skatteparadiset De britiske Jomfruøyer.

I Labours gruppe er det tre som har ekstrajobber.

Ville endre reglene

I forrige uke bestemte parlamentets ombudsmann for etikk at Paterson skal utvises fra nasjonalforsamlingen i 30 dager.

Ledelsen i det konservative partiet mislikte «dommen» kraftig. De mobiliserte parlamentsgruppen for å endre regelverket. Statsministerens partikamerater ville avskaffe hele ombudsmannsordningen. I stedet vil de ha en komité satt sammen av politikere.

Med dagens parlament får en slik komité klart konservativt flertall. Dermed kan den frikjenne partikamerater som tråkker over streken.

Dette fikk medier som The Economist og The Financial Times til å reagere kraftig.

The Economist skrev at Boris Johnson viser forakt for kontrollmekanismene i politikken.

Reaksjonene fra både politikere og opinionen var så kraftige at flere konservative parlamentsmedlemmer angret på at de hadde stemt for.

Tirsdag ble det klart at Boris Johnson ikke lenger støttet den nye komiteen.

Johnson må rydde opp

– Folk er skikkelig sinte på Boris, sa en anonym konservativ til The Financial Times.

Han er redd for bildet som er skapt av de konservative. At de er en gjeng grådige politikere uten moral.

Johnson selv har ikke strukket seg lenger enn til mild kritikk av Cox og jobben han gjorde for Jomfruøyene.

– Parlamentsmedlemmers viktigste jobb er for velgerne sine, sa han.

– Om de ikke jobber for dem, gjør de ikke jobben sin. Da vil de få sin fortjente dom av velgerne.