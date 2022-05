Xi nekter å snu. Nå flykter utlendingene fra Kina.

Pandemien og Ukraina-krigen er i ferd med å rive Kina og Vesten i hver sin retning.

Da Chris Stewart åpnet den etterlengtede matkassen han fikk fra myndighetene, ble han glad for at han hadde kjøpt inn mye hermetikk før nedstengingen.

Et par gulrøtter, noen poteter, to kålhoder og noen få auberginer. Det var alt som lå i kassen. Det skulle holde til ham, kona og parets lille barn.

Etter ni dager med lockdown var det fint med friske råvarer, tenkte den amerikanske historielæreren. Men hva hvis dette hadde vært alt de hadde å leve på frem til neste matlevering om halvannen uke?

Stewart skjønte plutselig at han hadde fått nok av Kina.

Da Shanghai stengte ned 1. april for å redusere omfanget av en ny koronabølge, ble mange av byens 25 millioner innbyggere sittende i leilighetene sine uten mat, medisiner eller informasjon.

En måned senere er byen i stor grad fortsatt nedstengt. Det samme skjer over hele Kina. Minst 180 millioner mennesker er rammet av en form for nedstenging, ifølge CNN.

– Festen er over

Frustrasjonen har vært ekstrem. Kinesiske nettsider er fulle av videoer som viser folk som protesterer mot tiltakene. Andre viser slåsskamper med vakter og folk som bryter seg gjennom sperringene. Flere videoer viser folk som hopper i døden fra boligblokkene sine.

– De fleste videoene blir sensurert med det samme. Det er som om partiet foretrekker å dekke over alt sammen for å kunne late som om det ikke skjer, sier Stewart til Aftenposten.

For ham ble nedstengingen den siste dråpen. Da han kom til Kina i 2008, opplevde han landet som et morsomt og uforutsigbart eventyr av et land. Men de siste årene hadde Stewart, som også lager den populære podkasten The History of China, merket en endring i negativ retning.

Den amerikanske historielæreren Chris Stewart har bodd i Kina i 14 år. Nå har han fått nok.

Landet var blitt mer lukket. Overvåkingen var blitt mye verre. Personkulten rundt partileder Xi Jinping bidro til mer nasjonalisme. Utlendinger ble oftere trakassert.

Festen er over, tenkte Stewart. Det er på tide å reise hjem. Eller, som han skrev på Twitter 17. april: «I’m super over this».

Foreløpig vet han ikke når han skal dra. Han har lang oppsigelsestid på skolen han underviser ved. Flybillettene er dyre. Og det er ikke bare-bare å flytte etter 14 år. Men så fort det er mulig, tar han med seg kone og barn tilbake til USA.

Tilbyr lærere 50.000 i månedslønn

Han er ikke alene om å si zaijian – altså farvel – til Kina. De siste årene har det vært en masseflukt av utlendinger fra Midtens rike. Og pandemien er en viktig årsak.

De siste to årene har rundt halvparten av de europeiske utlendingene i Kina forlatt landet. Og halvparten av dem som er igjen, kan komme til å reise hjem til sommeren. Det anslår Jörg Wuttke overfor CNN. Han er president i det europeiske handelskammeret i Kina.

Shanghai har lenge vært det store samlingspunktet for utlendinger i Kina. I en nettundersøkelse blant 950 utlendinger i byen sier nå 85 prosent at de vurderer å flytte.

Tendensen startet allerede før pandemien, både i Shanghai og i andre kinesiske byer. I Beijing, for eksempel, ble det registrert 63.000 utlendinger i fjor. Det var en nedgang på 40 prosent siden 2011. Kilder Aftenposten har snakket med i hovedstaden, bekrefter at svært mange har flyttet også herfra.

Flere arbeidsgivere begynner nå å bli merke en prekær mangel på utenlandsk arbeidskraft, skriver det kinesiske nettstedet Sixth Tone. Blant annet er det blitt nærmest umulig å finne lærere til internasjonale skoler.

– Noen av skolene tilbyr store leiligheter, en månedslønn på 50.000 kroner og helseforsikring. Men det er ingen utlendinger igjen til å ta disse jobbene, sier Frank Santana, som jobber ved en privatskole i Shandong-provinsen, til Sixth Tone.

Slutt på forskningssamarbeidet

I Shanghai sitter norske Heidi Berg og registrerer den samme tendensen. I fire år har hun bodd i millionbyen. Også hun har fått hverdagen snudd på hodet av nedstengingen. Nå er hun blant de heldige som får bevege seg utenfor boligblokken, men hun opplever likevel situasjonen som spesiell.

– Den største stressfaktoren er nok at folk er redde. Ikke så mye på grunn av viruset, men for at de skal ende på ett av karantenesentrene, sier Berg.

Hun legger til at mange utlendinger også er frustrerte fordi de opplever smittetiltakene som unødvendige.

– Nå er det dessverre mange som velger å reise. Det er dumt. Norge og andre land er helt avhengige av å samarbeide med Kina om kampen mot klimaendringene og andre globale utfordringer. Og det samarbeidet blir vanskeligere når det er færre utlendinger her, sier hun.

Chaoyang-distriktet midt i Beijing var nærmest folketomt mandag morgen. Deler av hovedstaden er rammet av nye koronatiltak den siste uken.

Det er Henning Kristoffersen enig med henne i. Den norske sosialantropologen ledet lenge det nordiske senteret ved Fudan-universitetet i Shanghai. Han peker blant annet på at forskningssamarbeidet mellom Kina og Vesten er blitt sterkt svekket.

– Det er så godt som ingen vestlige akademikere som driver feltarbeid i Kina nå. I en tid der man virkelig trenger å forstå Kina, er grunnlaget for å skape den forståelsen blitt veldig mye mindre, sier han.

Nekter å gi opp nulltoleransen

Utfordringen nå er at Kina og Vesten trekkes i to ulike retninger. Frakoblingen har pågått i flere år, men den har akselerert i det siste. Kina er blitt mer nasjonalistisk og lukket under Xi Jinping. Samtidig har USA, Nato og en rekke vestlige land tatt et langt tydeligere standpunkt overfor Kina.

– Xi drar Kina i en totalitær retning, og det skremmer mange i Vesten, sier Charles Parton.

Den britiske Kina-eksperten er tidligere mangeårig diplomat. Nå er han tilknyttet den prestisjetunge tankesmien Rusi, der han skriver analyser om kinesisk sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Parton mener at Xi har malt seg inn i et hjørne på grunn av pandemihåndteringen. Partilederens nulltoleranse for koronaviruset sørget i nesten to år for at kinesere kunne leve tilnærmet som normalt. Men så kom omikronbølgen.

Og Xi nekter å snu. Delvis fordi det er knyttet prestisje til politikken, delvis fordi minst halvparten av landets eldre borgere ikke er beskyttet av koronavaksinen.

Til høsten er det partikongress. Det skjer bare hvert femte år, og denne gangen skal Xi etter planen velges til en tredje femårsperiode som partileder. Det er Xi selv som har fjernet regelen om at man ikke kan sitte i mer enn ti år som leder.

– Nulltoleransen er ikke bærekraftig. Viruset bryr seg ikke om politiske ordrer. Men det er likevel svært lite sannsynlig at Xi endrer kurs før partikongressen. Det betyr at man risikerer nye nedstengninger nærmest uavhengig av hvor man bor i Kina i lang tid fremover, sier Parton.

– Største krisen på 30 år

Det vil få store konsekvenser for Kinas økonomi. Både fordi produksjonen går ned og fordi utenlandske selskaper blir mindre villige til å investere i landet.

Den siste koronabølgen har fått alarmklokkene til å ringe hos flere eksperter den siste uken:

Landet er havnet i en «dyp økonomisk krise» , trolig den veste på over 30 år, varsler Weijian Shan overfor avisen Financial Times. Shan leder gigantfondet PAG, som forvalter verdier for nesten 500 milliarder kroner.

Målet om økonomisk vekst på 5,5 prosent i år er helt utenkelig. Trolig blir den under 4 prosent, ifølge Joerg Wuttke, sjefen for det europeiske handelskammeret i Kina. Koronahåndteringen har gjort at utenlandske investorer har mistet tilliten til Kinas ledere. Det fører til at mange ønsker å flytte deler av produksjonen sin til andre land, sier han til nettstedet The Market

Myndighetene i Beijing har begynt å varsle om krisepakker som minner om det de gjorde etter finanskrisen i 2008. Det tyder på at situasjonen er verre enn hva de vil innrømme, sier en anerkjente økonomen Stephen Roach til nettstedet SupChina

– Ukraina-krigen ødelegger for Kina

Charles Parton mener likevel at det er noe annet som ødelegger mer for Kinas internasjonale rykte:

– Ukraina-krigen er enda viktigere, spesielt på lang sikt, sier han.

Kina nekter nemlig å fordømme invasjonen. Statlige kinesiske medier har en klar, prorussisk holdning. Parton mener at mange vestlige land tolker dette som en klar kinesisk støtte til Russland.

Xi Jinping og Vladimir Putin har snakket varmt om et «grenseløst» samarbeid mellom Kina og Russland. Men Xis stilltiende aksept av Ukraina-invasjonen skaper stor misnøye i Vesten.

– Norge og andre land innser nok nå hva slags land Kina er i ferd med å bli og at det kanskje ikke er et land man ønsker å knytte seg for tett opp mot i tiden fremover, sier Parton, og legger til:

– Risikoen ved å investere i Kina er brått blitt mye større. Selskaper og myndigheter kommer til å være mer varsomme fremover. Og det vil bidra til at frakoblingen mellom Kina og Vesten forsterkes, sier den britiske eks-diplomaten.

Han får støtte fra George Magnus, som er forsker ved Kina-senteret ved Oxford-universitetet.

I en ny artikkel i The Telegraph skriver Magnus at omikron-bølgen og Ukraina-krigen er det endelige beviset på at Vestens engasjementslinje overfor Kina har vært mislykket. Denne politikken var basert på teorien om at Kinas økonomiske vekst ville føre til demokratiske endringer i landet.

– Det var en katastrofal feilvurdering, skriver Magnus.