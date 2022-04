Rapport om britiske fengsler: Betjenter føyer seg etter islamistiske fanger

Sharia-rettssaker og pisk som straff: En britisk rapport om fengsler antyder at ansatte gir etter for innsatte. De skal være redde for påstander om rasisme.

En fengselsbetjent står utenfor fengselet Wormwood Scrubs. I 2018 deltok fengselsansatte flere steder i Storbritannia i en protestaksjon mot vold og dårlig sikkerhet.

28. apr. 2022 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

9. januar 2020 lurte to innsatte en hjelpsom fengselsbetjent i England. De fikk ham med til et kott. Der stakk fangene ham med stikkvåpen de hadde laget selv. Blant annet var det barberblader festet på et skaft av plast. De hadde også på seg falske selvmordsvester og skrevet selvmordsbrev.

Den ene var fra før dømt for islamistisk terror. Den andre hadde konvertert i fengselet. Betjent Neil Trundle overlevde. Angriperne ble dømt for drapsforsøk. Begge må nå belage seg på over 20 år mer i fengsel.