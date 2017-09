Lady Gaga tar pause fra musikken

På vei til verdenspremièren på dokumentaren om hennes liv, «Gaga: Five Foot Two» under filmfestivalen i Toronto, sa Lady Gaga at hun vil ta en pause fra musikken. Det melder nyhetsbyrået AP.

Superstjernen var i Toronto fredag for å gi et par konserter og for å lansere Netflix-dokumentaren om seg selv.

Kroniske smerter

Den en time og 40 minutter lange filmen handler om hennes liv, hennes Super Bowl-opptreden og hennes kamp mot kroniske smerter.

Chris Young / TT / NTB scanpix

Ifølge AP vil hun fullføre sin turné som varer ut desember, for så å ta det litt roligere.

Hun akter ikke å slutte med musikken, men hun vil bruke litt tid på å reflektere over de siste ti årene og å bli begeistret over hva hun kan tenke seg å gjøre fremover.