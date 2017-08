Egypt hevder å ha avdekket organisert organhandel

De pågrepne mistenkes for å tilhøre «et stort kriminelt nettverk som har spesialisert seg på handel med organer fra mennesker», heter det i en kunngjøring fra innenriksdepartementet i Kairo.

Hundrevis av fattige egyptere selger hvert eneste år nyrer og lever for å brødfø seg selv og familien, ifølge FN. Noen av organene blir solgt til utenlandske kjøpere for store beløp, mener egyptiske myndigheter, som anklager utenlandske statsborgere for å utnytte desperate fattigfolk i Egypt.

Blant de tolv som er pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i den organiserte virksomheten, er tre leger, fire sykepleiere, tre sykehusansatte og to mellommenn, heter det i kunngjøringen. Noen av dem var i ferd med å utføre en operasjon for å fjerne nyrer og deler av leveren til en person på et privat sykehus da de ble pågrepet, blir det videre opplyst.

Mannen hadde angivelig solgt organene sine for 10.000 dollar, nærmere 80.000 kroner. Sykehuset er nå stengt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte i 2010 Egypt som ett av fem land i verden der ulovlig handel med organer fra mennesker er mest utbredt.

To år senere slo FNs daværende høykommissær for flyktninger, nåværende generalsekretær António Guterres, alarm og opplyste at migranter på Sinaihalvøya ble drept av bander som var ute etter organene deres.

I desember i fjor pågrep egyptiske myndigheter 25 personer, blant dem flere leger og professorer, som var mistenkt for å drive ulovlig handel med organer.