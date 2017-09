FARC-leder: Fra nå er ord vårt mektigste våpen

– I fremtiden blir ord vårt mektigste våpen, sier FARC-kommandør Rodrigo Londoño, også kjent som «Timochenko», til tusenvis av tilhengere som hadde samlet seg i hovedstaden Bogota etter at gruppen hadde avduket sitt nye politiske parti.

–Vi vil bygge et nytt land sammen med dere. En nasjon der ingen straffeforfølges eller blir drept for å tenke annerledes, fortsetter Londono.

Rundt 1.200 delegater har samlet seg på en kongress i Bogota denne uken for å drøfte geriljagruppens overgang til et politisk parti, etter at de la ned våpnene som følge av en historisk fredsavtale med regjeringen i fjor.

Torsdag kunngjorde de at de skal bytte navn fra Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Colombias revolusjonære væpnede styrker, til Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun – som kan oversettes til De felles alternative revolusjonære styrkene.

Partiet har også erstattet logoen med to rifler som krysser hverandre, med en rød rose. De lover å kjempe for rettferdig landdistribusjon, samt bedre tilgang til utdanning og helsetjenester for alle colombianere.

–Vi drømmer om et land der åpenhet er loven, og der politikerne kjemper for folkets rettigheter, sier Londono.

Partiet hans får som følge av fredsavtalen ti seter i Colombias nasjonalforsamling, de neste to periodene. Fra 2026 må de kjempe om folkets gunst på linje med andre politiske partier.