Tyrkia og Sverige enige om avtale: – Historisk

ISTANBUL/VILNIUS (Aftenposten): Tyrkia godkjenner Sveriges Nato-søknad, opplyser Nato.

Etter valgseieren i fjor høst reiste Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson rett til Ankara for å snakke med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Åtte måneder senere er de ennå ikke enige. Vis mer

Etter en lang kveld med møter mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson, kom beskjeden:

Tyrkia er klare til å slippe Sverige inn i Nato.

Det opplyste Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mandag kveld.

Stoltenberg kunngjorde utfallet av samtalene under en pressekonferanse etter møtet. Der sa han at Erdogan nå overlater til den tyrkiske nasjonalforsamlingen å endelig ratifisere Sverige Nato-søknad. Han beskriver avgjørelsen som historisk.

Erdogan har også lovet å bidra til at nasjonalforsamlingen gjør dette, ifølge Stoltenberg. Det er så langt ikke kjent hvor raskt Erdogan vil kunne fremme søknaden for nasjonalforsamlingen.

Kom med EU-krav

Beskjeden kom etter at Erdogan tidligere på dagen kom med et overraskende krav for å si ja til Sverige: Han sa EU først må åpne for tyrkisk medlemskap.

Forhandlingene om tyrkisk EU-medlemskap har på sin side ligget døde i mange år.

EU og Tyrkia startet formelle forhandlinger i 2005. Men i 2016 var de så godt som strandet. Blant annet fordi EU bekymret seg for angivelige tyrkiske brudd på menneskerettighetene.

I løpet av kvelden skal Erdogan ha avbrutt møtet med svenskene for å snakke med EU-rådets president Charles Michel.

Etter samtalen, som varte over en time, skrev Michel på Twitter at de to diskuterte mulighetene for å blåse nytt liv i samarbeidet mellom EU og Tyrkia igjen.

Deretter gikk Erdogan tilbake til møtet med Kristersson.

Støre: Viktig, positivt og gledelig

Statsminister Jonas Gahr Støre er glad for Erdogans Nato-ja til Sverige.

«Det er viktig, positivt og gledelig for Sverige, Norge, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter enighet mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld. Et samlet Norden i Nato vil gjøre alliansen sterkere og Norden tryggere!», skriver Støre på Twitter kvelden før Nato-toppmøtet i Vilnius.

Sveriges søknad har vært ventet å være det store spørsmålet under årets Nato-toppmøte.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har lenge vært tydelig på at Sverige er klar. Men Tyrkia og Ungarn har ennå ikke sagt ja. Nå ser begge ut til å snu. Stoltenberg sier mandag at Ungarn har sagt at de ikke vil være de siste til å ratifisere svenskenes Nato-søknad.

Søndag snakket USAs president Joe Biden med Erdogan på telefon. Erdogan skal ha nevnt kravet om EU-forhandlinger for Biden allerede da.

Jonas Gahr Støre var ikke imponert over Erdogans siste utspill. Han kalte kravet «urimelig».

– Vi er blitt vant til at Tyrkia fremmer mange krav inn mot slike møter. Men jeg tror ikke vi hadde sett denne komme. Og at det ble fremmet til den amerikanske presidenten er jo litt uvanlig, for å si det forsiktig, sier Støre.

President Recep Tayyip Erdogan snakket med USAs president Joe Biden på telefon søndag. Her fra toppmøtet i Madrid for et år siden. Vis mer

– Desperat

Heller ikke Tyrkia-ekspert Wolfgango Piccoli lot seg imponere av Erdogans siste trekk.

«Et klønete forsøk på å koble to forskjellige forhold. Enten forsøker han å spre skyld, eller så er han desperat etter mer innflytelse. Uansett et dumt trekk», skriver Piccolo på Twitter.

Jens Stoltenberg var raskt ute med å si at han støtter Tyrkias ambisjoner om å bli medlem av EU.

Dersom flere Nato-land som også er medlem av EU, tar til orde for å jobbe mot tyrkisk medlemskap, kan Erdogan fremstille det som en seier overfor sine velgere. Det sier Tyrkia-kjenneren Aras Lindh ved Utenrikspolitisk institutt i Stockholm.

– Da kan ha gå videre med å ratifisere Sveriges Nato-søknad uten å tape ansikt hjemme, sier Lindh til Aftenposten.

Ennå ikke fornøyd

Svenskenes vei inn i Nato har vært full av motstand. På toppmøtet i Madrid i fjor gikk Tyrkia med på å slippe Sverige inn. Men ikke før svenskene har innfridd en liste med krav.

Det handlet blant annet om strengere antiterrorlovgivning og våpenhandel. Tyrkia ville også ha en rekke personer utlevert fra Sverige.

I løpet av det siste året har både svenskene og Stoltenberg vært tydelige på at kravene nå er innfridd.

Men Erdogan er ennå ikke fornøyd. Han er spesielt opprørt over at tilhengere av de kurdiske gruppene PKK og YPG får demonstrere i Sverige.

Bedre ble det ikke da en irakisk flyktning for to uker siden brente koranen foran en moské i Stockholm. Hendelsen vekket sterke reaksjoner over hele den muslimske verden.