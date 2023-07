Russisk eks-kommandør skutt og drept på joggetur. Funnet på Strava, tror russiske medier.

En tidligere russisk kommandør ble drept i en øde park da han var på sin faste joggetur.

Den tidligere ubåtkommandøren Stanislav Rzhitskij la hyppig ut løpeturene sine på Strava. Det kan ha blitt hans bane. Vis mer

Mandag morgen ble tidligere ubåtkommandør Stanislav Rzhitskij (42) skutt og drept.

Han var på sin vanlige joggetur i en park i den russiske byen Krasnodar. Parken var folketom, og det skal ikke ha vært noen vitner til hendelsen.

Nå spekulerer flere medier på om Rzhitskijs drapsmann lokaliserte ham på treningsappen Strava.

Mener drapsmannen brukte Strava

Ifølge det uavhengige russiske mediet Baza, la Rzhitskij stadig ut løpeturene sine på Strava. I tillegg løp han nesten alltid den samme ruten på ca. 6 kilometer.

«Takket være dette var det enkelt for drapsmannen å velge et beleilig sted for represalier», skriver Baza.

Eks-kommandøren ble skutt gjentatte ganger i ryggen og brystet. Han døde på stedet.

Tirsdag opplyste den russiske sikkerhetstjenesten FSB at de hadde pågrepet en 64 år gammel mann.

FSB har publisert en video som viser tungt bevæpnet politi som stormer et hus og arresterer mannen, som kun hadde på seg underbukse. Aftenposten har sett denne videoen.

Det vil ikke være første gang forsvarsansatte avslører lokasjonen sin på Strava. NRK avslørte i 2018 at danske, norske og amerikanske soldater i Irak og Afghanistan røpte identiteten sin gjennom treningsappen.

Uenighet om hans rolle

Hendelsen etterforskes som et drap. Motivet er under etterforskning.

Rzhitskij ledet tidligere en av Russlands ubåter som avfyrte missiler mot Ukraina.

Opplysninger om hans person og bosted skal ha vært lastet opp på det ukrainske nettstedet Myrotvorets. Dette er en uoffisiell database over personer som anses som «fiender av Ukraina». På nettsiden står det nå «likvidert» i røde bokstaver over portrettet hans, ifølge BBC.

Angrep fra ubåter har stått bak noen av de største ødeleggelsene på ukrainsk jord.

14. juli 2022 var det skudd fra ubåten Rzhitskij tidligere ledet, som drepte 27 ukrainere i byen Vinnytsia.

Ifølge den ukrainske etterretningstjenesten GUR var kommandøren involvert i dødelige angrep mot Ukraina.

Dette bestrides av Rzhitskijs nærmeste. Avdødes far fortalte til Baza at hans sønn hadde sagt opp sin stilling i de væpnede styrkene allerede i desember 2021. Det samme har flere av hans venner sagt til den uavhengige TV-kanalen Dozdh.

På tidspunktet han ble drept, var Rzhitskij nestleder for mobiliseringsavdelingen i Krasnodar.

Ukraina deler detaljer

Den ukrainske etterretningstjenesten har ikke påtatt seg ansvaret for Rzhitskijs død.

De delte en rekke detaljer om drapet.

«Rundt klokken seks om morgenen ble han skutt syv ganger med en Makarov-pistol. Som følge av skuddsårene døde Rzhitskij på stedet», heter det i uttalelsen.

«På grunn av kraftig regn var parken forlatt, så det var ingen vitner som kunne gi detaljer eller identifisere angriperen», står det videre.

I en senere uttalelse avviste sjefen for GUR at ukrainsk etterretning sto bak drapet.

«Uttalelser fra enkelte medier og politikere om at GUR har noe med Stanislav Rzhitskijs død å gjøre, har ikke noe grunnlag», sa han.