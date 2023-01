Ukrainere feiret jul i helgen. Men Putin holdt ikke løftet sitt.

Det er store kontraster i Ukraina. I Kyiv har de kunnet feire jul i helgen. I Øst-Ukraina fortsetter voldsomme kamper på slagmarken rundt Bakhmut

Ortodokse prester fra den ortodokse kirken i Ukraina gjennomfører en julegudstjeneste inne Petsjerskaja Lavra-katedralen.

08.01.2023 23:06 Oppdatert 08.01.2023 23:40

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

Den tusen år gamle Lavra-katedralen var full da det ble holdt ortodoks julegudstjeneste på ukrainsk der for første gang på mange år lørdag.

I Kyiv går livet sin gang – langt fra de hardeste kampene i Øst-Ukraina. I helgen har Den ortodokse kirke jul.

Brøt fra kirken

Helt siden det 17. århundre har Ukraina vært under den russisk-ortodokse kirken. I 2019 brøt deler av kirken med Moskva etter annekteringen av Krym og krigen i Donbas.

I år ble gudstjenesten en demonstrasjon på uavhengighet fra den russisk-ortodokse kirken.

Et ukrainsk par på en skøytebane under den ortodokse julaften i Kyiv i Ukraina fredag.

De siste dagene har innbyggerne i Kyiv sluppet unna dødelige russiske missil- og droneangrep. Men det er ikke lenge siden sist. På nyttårsaften mistet denne mannen kona da missiler traff et boligområde i byen.

– Nesten hele byen er ødelagt

For anledningen hadde Russlands president Vladimir Putin lovet våpenhvile i 36 timer. Men det holdt han ikke, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Virkeligheten er at russiske angrep igjen har truffet Bakhmut og andre ukrainske stillinger, sa han lørdag.

Ukrainske styrker avverger konstant russiske angrep mot Bakhmut, sier Zelenskyj søndag.

Russiske styrker har i lang tid forsøkt å sikre seg kontroll over Bakhmut i Donetsk. Den hadde rundt 70.000 innbyggere før krigen.

– Bakhmut står fortsatt, til tross for alt – og selv om nesten hele byen er ødelagt av russiske angrep, sier han.

Røykskyer stiger opp etter russiske angrep mot byen Bakhmut i Donbas – midt under Putins angivelige 36-timers våpenhvile.

Kampene har ført til svært store tap på begge sider. Ukraina hevdet nylig at de hadde drept 800 russiske soldater på ett døgn. Men tallene er svært vanskelige å verifisere.

Bilder fra området gir likevel en indikasjon på de menneskelige lidelsene.

Den anerkjente journalisten i Kyiv Independent, Illia Ponomarenko, la lørdag ut disse bildene (under) fra Bakhmut på Twitter. De viser angivelig døde lik på slagmarken sett fra fugleperspektiv.

Bildene viser svært mange døde soldater som ligger i og ved granatkratre i bakken.

Det er uklart nøyaktig hvor bildene er tatt eller når de er tatt.

Russland hevder å ha drept 600 – det avvises

Pavlo Kyrylenko, guvernør i Donetsk, sier at det var ni rakettangrep mot regionen i løpet av natt til søndag. Syv skal ha vært mot den ødelagte byen Kramatorsk.

Russland hevder de drepte over 600 ukrainske soldater i angrepene mot Kramatorsk. Dette avvises imidlertid av Reuters-journalister på stedet.

I Soledar er det også svært krevende forhold, ifølge Zelenskyj.

Minst to personer skal ha blitt drept i henholdsvis Kharkiv og Soledar natt til søndag, ifølge lokale tjenestemenn som Reuters siterer. De har ikke selv verifisert opplysningene.

Soldater til Belarus

Russiske styrker skal også ha utplassert «sine mest kampklare styrker» og tungt utstyr til den østukrainske byen Kreminna, som de okkuperer. Det sier Serhiy Haidai, guvernør i Luhansk, på TV, ifølge Reuters.

Reuters skriver også at Telegram-kanaler som overvåker militær aktivitet i Belarus, rapporterer om at rundt 1400–1600 russiske soldater skal ha ankommet den nordøstlige byen Vitebsk i Belarus de siste dagene.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP meldte fredag at de hørte artilleriild både inn og ut av byen Bakhmut, også det etter at den russiske våpenhvilen skulle trådt i kraft.

En kvinne i Kramatorsk, like ved stedet som ble rammet av et missilangrep natt til søndag.

40 prosent skal være minelagt

Og mens ukrainere feiret jul, skal landet deres ha vært verdens største minefelt. Det sier statsminister Denys Sjmyhal.

Over 40 prosent, 250.000 kvadratkilometer, av Ukraina skal være minelagt.

Russisk base utradert

Nyttårsaften gikk Ukraina til et omfattende rakettartilleriangrep mot russiske okkupasjonsstyrker i Makiivka, en ukrainsk by under russisk kontroll.

En bygning som huset et stort antall russiske soldater, ble nærmest utradert i angrepet fra ukrainske presisjonsvåpen.

Aftenposten har gjennom samarbeidet med Faktisk Verifiserbar fått høyoppløselige satellittbilder fra Planet Labs av åstedet. Disse viser skadeomfanget.