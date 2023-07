50 år siden Mossad drepte feil mann på Lillehammer

50 år har gått siden en uskyldig marokkaner ble drept av en dødsskvadron på Lillehammer. To av etterforskerne som avslørte at Israel sto bak, husker saken godt.

Dette bildet er fra en rekonstruksjon av Mossads drap på Ahmed Bouchikhi på Lillehammer 21. juli 1973. Identiteten til de to agentene som skjøt den marokkanske servitøren, ble aldri fastslått. Vis mer

Ahmed Bouchikhi var så vidt fylt 30 år og hadde vært på kino sammen med sin gravide kone Toril da en hvit Mazda plutselig sperret veien for dem, rett nedenfor boligblokken der de bodde i Furubakken på Lillehammer.

To menn hoppet ut av bilen og avfyrte 13 skudd mot Bouchikhi, som ble drept på stedet.

Den marokkanske servitøren Ahmed Bouchikhi ble 21. juli 1973 drept av en israelsk dødsskvadron som feilaktig tok ham for å være Ali Hassan Salameh, leder for den palestinske gruppen Svart September. Vis mer

Drapet 21. juli 1973 rystet et sommerstille Norge og er i ettertid omtalt som en av den israelske etterretningstjenesten Mossads største fadeser.

Seks av agentene som deltok ble pågrepet av norsk politi, som raskt innså hvem som sto bak drapet.

Tilsto alt

– Det tok bare en halv time før hun tilsto alt, forteller 84 år gamle Leif A. Lier som da var politibetjent ved Gudbrandsdal politikammer og avhørte den ene av de pågrepne, svenskfødte Ethel Marianne Gladnikoff.

– Da jeg avhørte henne tok det bare en halvtime før hun la kortene på bordet, forteller han til NTB.

Fire av de seks Mossad-agentene som ble pågrepet etter drapet på Ahmed Bouchikhi på Lillehammer. Fra venstre Daniel Ærbel, Abraham Gehmer. Sylvia Rafael og Ethel Marianne Gladnikoff. Vis mer

– Hun fortalte om oppdraget og at de var 18 stykker som hadde kommet til Norge, forteller Lier.

Politibetjent Steinar Ravlo avhørte danskfødte Dan Ærbel, som også fortalte villig vekk.

– Han var overbevist om at norske myndigheter hadde godkjent operasjonen, noe som selvsagt aldri kunne ha skjedd, forteller 79 år gamle Ravlo.

Svart September

Målet for attentatet på Lillehammer var palestineren Ali Hassan Salameh, en av lederne av gruppen Svart September, som året før hadde stått bak terrorangrepet mot israelske idrettsutøvere under OL i München.

På ordre fra daværende statsminister Golda Meir hadde Mossad alt likvidert flere palestinske ledere som hevn, selv om ingen av dem kunne knyttes til München-terroren.

Leif A. Lier var politibetjent ved Gudbrandsdal politikammer og avhørte flere av dem som ble pågrepet etter drapet på Ahmed Bouchikhi på Lillehammer i juli 1973. Han avdekket raskt at israelsk etterretning sto bak. Vis mer

Salameh ble derimot ansett for å være hovedmann, noe palestinske kilder i ettertid har avvist.

At han gjennom sitt vennskap med CIA-agenten Robert Ames i Beirut også hadde etablert en hemmelig kanal mellom Yasser Arafats PLO og USA, var kjent for Mossad, som mislikte det sterkt. Motivene for å drepe Salameh kan derfor ha vært flere.

Lokket til Lillehammer

Det var den 28 år gamle algerieren Kamal Benamane som lokket Mossad til Lillehammer og som dermed medvirket til at de drepte en uskyldig mann.

Benamane bodde i Genève og ble antatt å ha tilknytning til Svart September og saudiarabisk etterretning. Mossad var overbevist om at han sto i kontakt med Salameh og overvåket ham tett.

– Han var en luring, forteller Lier, som senere avhørte Benamane i Genève.

– Han hevdet å ha vært i Norge på ferie, sier Lier, som medgir at han aldri festet lit til dette.

14. juli 1973 ble Benamane kjørt til flyplassen i Genève i en bil med saudiarabiske diplomatskilt, for deretter å gå om bord i et SAS-fly til København. Derfra fløy han videre til Oslo.

Mossad mistenkte at han skulle møte Salameh og sendte en dødsskvadron etter.

Jamal Terje Rutgersen fikk aldri møte faren Ahmed Bouchikhi, som ble skutt og drept av Mossad-agenter på Lillehammer 21. juli 1973. I 1996 fikk han utbetalt erstatning fra Israel. Vis mer

Togrute

Ærbel sporet opp algerieren på Panorama Sommerhotell på Kringsjå, men da han kom dit fant han rommet tomt. På sengen lå en togrute der neste avgang til Lillehammer var streket under. Det var et agn Mossad slukte rått.

De neste dagene fant minst 15 israelske agenter veien til et sommerstille Lillehammer. Benamane ble skygget, og på en benk kom han tilfeldigvis i prat med en annen mann som snakket fransk. Det var Ahmed Bouchikhi.

Hektisk aktivitet fulgte, og flere av de israelske agentene har i ettertid medgitt at de ikke fant likhetstrekk mellom Bouchikhi og Salameh. En av dem påpekte også at Salameh ikke snakket fransk.

Dødsskvadronens leder Mike Harari var derimot overbevist om det motsatte og undertegnet dermed den marokkanske servitørens dødsdom.

Den israelske dødsskvadronen fra Mossad som drepte Ahmed Bouchikhi på Lillehammer, ble ledet av Michael Harari. Vis mer

Tause

NTB fikk våren 1993 anledning til å gå gjennom politiets etterforskningsmateriale, før det kort tid etter ble unntatt offentlighet på nytt.

Gjennomgangen viste hvordan politiet takket være øyenvitner, de israelske agentenes uvørenhet og en porsjon flaks greide å pågripe seks av agentene.

Mens Gladnikoff og Ærbel la kortene på bordet overfor Lier og Ravlo, nektet Sylvia Rafael, Abraham Gehmer, Zwi Steinberg og Michael Dorf å innrømme noe.

– Du har din jobb å gjøre, og jeg har min jobb å gjøre, var alt Steinberg ville si, forteller Lier.

Steinberg og Dorf ble pågrepet hjemme hos den israelske diplomaten Yigal Eyal, som kort tid etter ble erklært uønsket i Norge.

Milde dommer

Rettssaken mot Mossad-agentene fikk stor oppmerksomhet, men endte med relativt milde dommer, de lengste på drøyt fem år. Alle ble benådet og løslatt før tiden, og Rafael giftet seg senere med forsvareren sin, Annæus Schjødt.

– Det var en annen tid, det var rett etter München-OL og de hadde nok neppe sluppet så billig unna i dag, sier Ravlo.

Norsk politi gjorde ikke noe forsøk på å få tak i dødsskvadronens leder Mike Harari, som nektet å åpne døren da NTB forsøkte å få ham i tale i Tel Aviv i 1993.

NTB oppsøkte i 1993 Mossad-toppen Michael Harari hjemme i Tel Aviv, men han var ikke villig til å fortelle om attentatet på Ahmed Bouchikhi på Lillehammer 20 år tidligere. Vis mer

Identiteten til de to som avfyrte de dødelige skuddene i Furubakken, «Raoul» og «Francois», er aldri fastslått.

Bare fire år etter drapet ble etterlysningene av agentene som unnslapp, trukket tilbake.

– Innstill ettersøkningen for samtlige personer nevnt, het det i et telegram som ble sendt via Interpol 10. mars 1977.

Mangelfullt arbeid

Bouchikhis enke Toril bor fortsatt på Lillehammer, men ønsker ikke å fortelle om den dramatiske kvelden i Furubakken for 50 år siden.

I 1996 fikk hun erstatning fra Israel, og det samme gjorde sønnen Jamal Terje Rutgersen som hun gikk gravid med da Bouchikhi ble drept.

Den israelske regjeringsadvokaten Amnon Goldenberg kom i 1996 til Norge for å tilby erstatning til Ahmed Bouchikhis enke Toril og sønn Terje Jamal Rutgersen. Vis mer

Etter politisk press ble det i 1998 sendt ut en ny etterlysning på Harari, til protester fra Israel.

Statsadvokatene Lasse Qvigstad og Siri Frigaard ble til slutt innvilget et møte med Mossad-toppen i Tel Aviv, men i 1999 ble etterlysningen av ham nok en gang trukket tilbake.

Året etter rettet et statlig utvalg ledet av generalmajor Gullow Gjeseth sterk kritikk mot påtalemyndigheten for «mangelfullt arbeid» i saken.

Først i et intervju med den israelske avisen Yedioth Ahronoth i 2014, få måneder før han døde, innrømmet Harari at det var han som ledet agentene som drepte på en uskyldig marokkansk kelner på Lillehammer.

– Vi gjorde en tabbe på Lillehammer, medga han.