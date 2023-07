Sveriges ambassade stormet før koranbrenning. Kan det påvirke Nato-medlemskapet?

Sveriges ja til koranbrenning har tidligere bremset Tyrkias ja til svensk Nato-medlemskap. Men Tyrkia-ekspert tror ikke nattens hendelser vil påvirke prosessen videre.

Torsdag skal det brennes nok en koran i Sverige. En planlagt demonstrasjon foran den irakiske ambassaden i Stockholm har fått grønt lys fra politiet.

Hundrevis av irakiske demonstranter svarte på nyheten med å storme Sveriges ambassade i Irak.

Nå truer Irak med å kutte diplomatiske bånd til Sverige derfor koranen brennes igjen.

Samtidig skal et land der de fleste innbyggerne er muslimer godkjenne Sveriges Nato-medlemskap.

Kan ny oppmerksomhet rundt koranbrenning bremse Sveriges vei inn i Nato?

Einar Wigen er professor i Tyrkia-studier ved Universitetet i Oslo. Han er klar i sin dom: Han mener nei.

– Jeg tror ikke det vil ha noe å si.

Einar Wigen Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Da den danske høyreradikale politikeren Rasmus Paludan i januar tente på en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm, svarte tyrkerne med store protester utenfor det svenske konsulatet i landet.

Sveriges Nato-søknad ble kort tid etter blokkert av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, blant annet fordi Sverige tillot brenningen.

Ergodans politiske parti AKP er fundert på moderat islamisme. Mange muslimer er sterke motstandere av at koranen blir krenket.

Men tidligere denne måneden sa Erdogan likevel ja.

Nå uteblir protestene i Tyrkia.

– Den kontrasten mellom det som skjer i Irak og at det ikke skjer i Tyrkia nå, forklarer en del, sier Wigen.

Store masser samlet seg utenfor Sveriges konsulat i Tyrkia i etterkant av at Sverige hadde latt høyreradikale Rasmus Paludan brenne koranen foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

– Muslimer over hele verden lar seg opprøre

Det illustrerer at Erdogans reaksjon etter Paludans brenning var en smule kunstig, mener han.

Handlingen i seg selv, er jo i prinsippet like uspiselig for den gjengse tyrker, ifølge Wigen. Islam er med stor margin den største religionen i Tyrkia.

– Men nå er det ingen som ser seg tjent med å hausse dette opp. Samtidig er det fint for Erdogan å peke på at muslimer over hele verden lar seg opprøre av dette.

I oktober skal parlamentet i Tyrkia samles, og skal etter hvert behandle Nato-søknaden til Sverige. Wigen er klar på hvilke vei det går: Det blir sikkert litt kaos, men dette går bra.

– Jeg skal ikke gjette når eller hvor mye krangling det blir, men dette vil gå gjennom i parlamentet. Dette kommer til å ordne seg. Det går bare en vei, dette.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har vendt tommelen opp for svensk Nato-medlemskap. Men det tok sin tid.

Nato-ekspert: – Vil ikke ha noe å si

Heller ikke Nato-ekspert Marianne Riddervold tror bråket rundt koranbrenningen vil påvirke Nato-prosessen.

– Man kan ikke ta noe for gitt, og man må alltid vært litt forsiktig med å spå. Men jeg tror jeg ikke ting som skjer i Sverige nå påvirker den beslutningen som er tatt, sier hun.

Hun er forsker hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og professor ved Høyskolen i Innlandet. Konflikten er allerede godt kjent og tydeliggjort.

– Sverige har vært tydelig på at det ikke er ulovlig med koranbrenning, og de har ikke gjort det ulovlig heller.

Marianne Riddervold Forsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos Norsk utenrikspolitisk institutt og professor ved Høyskolen i Innlandet.

Dette ga Sverige-ja

Det er heller er særlig disse tre tingene som spiller inn i Erdogans vurderinger nå, mener hun:

Press fra allierte om å vende tommelen opp for Sveriges søknad.

Det kan synes som om Erdogan i større grad vender seg mot Vesten enn før.

President Joe Bidens grønne lys for å få kjøpe F-16-fly av USA.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener diskusjonene om kjøp av F-16 har noe med Sveriges Nato-medlemskap å gjøre. Her i samtale med USAs president Joe Biden.

– Erdogan har vunnet gjenvalg nå, men ting kan skje frem til oktober. Er det en ting denne konflikten har vist, er det at man ikke kan ta noe for gitt.

At Erdogan skal ha beveget seg mot Vesten, er ikke Wigen enig i.

– Det er ingen tegn på at Erdogan eller andre i økende grad ser på Nato som et interessefellesskap. Det er heller en arena for å hevde tyrkiske interesser, sier han.