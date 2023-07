Det er kaos i Israel. Tamara frykter at sønnen skal vokse opp i et diktatur.

Del én av reformen er vedtatt. – På denne måten blir døren til diktatur åpnet, sier israelsk jusprofessor.

Politiet forsøker å spre folkemengdene ved bruk av vannkanoner 24 juli. Vis mer

Tamara Newman er på trilletur med den 11 måneder gamle sønnen i Tel Aviv. Det er en pause fra protestene og kaoset i landet.

Senere skal hun tilbake til gaten. Med bannere og tilrop. Hun er redd for hva slags land sønnen kommer til å vokse opp i.

– Israel kommer til å bli konfliktfylt. Litt etter litt nærmer vi oss et diktatur, sier hun til Aftenposten.

Bekymret for minoriteter

Newman er direktør for internasjonale relasjoner i Association for Civil Rights in Israel (ACRI).

Siden nyttår har Israel vært rystet av enorme protester. De brøt ut etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu foreslo en rekke nye kontroversielle lover. Motstanderne mener disse vil svekke Israels domstoler.

ACRI har støttet demonstrasjonene helt fra starten av.

På mandag ble den første delen av reformen vedtatt. Domstolene mistet muligheten til å gjennomføre såkalte «rimelighetstester». Det innebærer at domstolene ikke kan overprøve lover de anser som urimelige eller diskriminerende.

Tamara Newman forteller at mange israelere er skuffet og sinte. Vis mer

Newman mener reformen vil føre til at Parlamentet Knesset får en nærmest ubegrenset makt. Det mener hun vil gå hardt utover minoriteter.

– Domstolene har spilt en viktig rolle for å beskytte menneskerettigheter. En svakere domstol kan føre til at palestinere blir enda mer sårbare.

Det hersker ingen tvil om hva den største konsekvensen vil være, ifølge Newman:

– Korrupsjon. Israel vil bli drastisk mer utsatt for korrupsjon. Dette er en katastrofe.

Kaos i byene

Newman tror demonstrasjonene vil vokse seg større i tiden fremover. Selv er hun forberedt på å innta gaten med demonstrantene.

Israelske medier melder at det er kaos i storbyene.

Israelske medier melder at flere er arrestert etter å deltatt i demonstrasjoner. Her fra Tel Aviv mandag. Vis mer

Tusenvis av mennesker blokkerer motoverier i Jerusalem. Politiet har brukt vannkanoner og tåregass for å spre folkemengdene. Flere er skadet i opptøyene. Ifølge Times of Israel fortsetter protestene med uforminsket styrke.

Også landets leger markerer sin misnøye ved å streike i et døgn.

– Et forlik med hvem?

Netanyahu har flere ganger sagt at reformen skal gi bedre maktbalanse.

– Dette er en nødvendig demokratisk grep, sa han på en TV-sending, timer etter avstemningen på mandag.

Han forsikret om at domstolene forblir uavhengige. Samtidig inviterte han opposisjonen med på et forlik om reformen.

Yaniv Roznai fester ingen lit til Netnyahus uttalelser. Roznai er jusprofessor ved Reichman University i Tel Aviv.

– Et forlik med hvem? Det store problemet her er mangelen på tillit. Det ser ut til at myndighetene blir kontrollert av ekstreme partier. Dersom Netanyahu ønsket et forlik, kunne han gjort det i går.

Flere av demonstrantene har valgt å overnatte i telt for å kunne delta i protestene i byene. Vis mer

Tror hele reformen vil bli vedtatt

Politikerne i Knesset vedtok loven med 64 mot 0 stemmer. Normalt sett møter 120 representanter i parlamentet. Men opposisjonen boikottet avstemningen og forlot salen.

– Myndighetene vedtok loven uten å høre på eksperter eller folket. Avstemningen ble kapret av ekstremister, sier Roznai.

Professoren frykter at mandagens lovendring bare er begynnelsen. Roznai tror neste steg er at de tre resterende lovene i reformen blir vedtatt.

Han mener at det å stemme over kun en lov først, var et forsøk på å hindre enorme demonstrasjoner.

– Myndighetene så ikke for seg at folket ville bli rasende over én lovendring. Det er nettopp disse demonstrasjonene som foregår nå, Netanyahu ville unngå.

Frykter diktatur

Roznai tror demokratiet i Israel risikerer å kollapse.

– Ved å se på historien kan man se at demokratier blir ødelagt i flere steg. Først blir en kontroversiell lov vedtatt. Den åpner gjerne for flere udemokratiske lover. På denne måten blir døren til diktaturet åpnet. Nå er den åpnet for Israel, sier han.