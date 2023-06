Demonstranter stormet den svenske ambassaden i Irak

ISTANBUL (Aftenposten): Koranbrenningen i Stockholm vekker sterke reaksjoner i flere muslimske land.

En folkemengde har tatt seg forbi sikkerhetsbarrierene ved Sveriges ambassade i Bagdad. Vis mer

Torsdag ettermiddag rundt klokken 15.30 norsk tid stormet irakiske demonstranter den svenske ambassaden i Bagdad.

Videoer i sosiale medier viste en folkemengde som har tatt seg over gjerdene til den svenske ambassaden i Bagdad.

Sveriges utenriksdepartement sier til SVT at de ansatte ved ambassaden er i sikkerhet.

Norge har sitt ambassadekontor i Bagdad i de svenske ambassadelokalene.

Pressevakt Mathias Rongved i UD skriver i en e-post til Aftenposten at ingen av deres ansatte er på kontoret:

– Det er én norsk diplomat og én irakisk lokalt ansatt medarbeider tilknyttet kontoret. Begge disse er i trygghet på et annet sted.

Rongved skriver videre at UD forventer at irakiske myndigheter får kontroll på situasjonen.

Krever iraker utlevert

Stormingen skjer dagen etter at en 37 år gammel irakisk flyktning tente på koranen utenfor en moské i Stockholm.

Stormingen av ambassaden skal ha begynt etter at den mektige sjiamuslimske lederen Muqtada al-Sadr oppfordret til protester mot koranbrenningen.

I sosiale medier skriver al-Sadr at han krever at den svenske ambassadøren blir kastet ut av Irak og at alle relasjoner mellom de to landene kuttes.

Al-Sadr skriver videre at han vil frata den irakiske mannen som brant koranen i Stockholm, statsborgerskapet. Han krever også at mannen sendes til Irak for å straffeforfølges.

Koranbrenningen har skapt sterke reaksjoner i den muslimske verden. Ikke minst fordi det skjedde under feiringen av Id al-adha, en av muslimenes viktigste høytider.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han fordømmer hendelsen på det sterkeste.

Torsdag ble det kjent at Marokko kaller hjem sin ambassadør fra Stockholm i protest. Også De forente arabiske emirater skal ha kalt inn den svenske ambassadøren på teppet, skriver Reuters.