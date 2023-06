Medier: USA visste om Wagner-gruppens opprørsplaner

Amerikansk etterretning fanget opp allerede i midten av juni at Wagner-gruppen planla en aksjon mot Russland, skriver amerikanske medier.

USA har over tid fanget opp tegn på at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin planla et opprør mot makten i Russland, skriver amerikanske medier. Her er Wagner-sjefen på vei ut av Rostov lørdag. Vis mer

Det ble holdt møter i Det hvite hus, forsvarsdepartementet Pentagon og i Kongressen om mulig uro i Russland én dag før det faktisk skjedde, skriver New York Times og Washington Post.

Allerede i midten av juni oppdaget etterretningstjenestene indikasjoner på at Jevgenij Prigozjin og leiesoldatene hans hadde til hensikt å motsette seg Russlands militærledelse, skriver Washington Post.

Ifølge New York Times var informasjonen såpass håndfast tidligere denne uken at det førte til en rekke møter.

Inngikk en avtale

Det var natt til lørdag at Prigozjin meldte at Wagner-soldater hadde krysset grensen til Russland for å styrte landets militærledelse. Men opprøret fikk sin slutt lørdag kveld da Prigozjin inngikk en avtale fremforhandlet av Belarus' president.

Prigozjin hevdet da at soldatene hans sto bare 20 mil fra Moskva, men at han hadde gitt dem ordre om å snu.

President Putin skal ha godkjent forhandlingene og avtalen, ifølge en pressetalsmann for Aleksandr Lukasjenko.

Lørdag kveld kom det bilder av at Wagner-sjefen forlot Rostov-na-Don.

Wagner-soldater forlot Rostov lørdag kveld.

Dette har skjedd under opprøret i Russland

President Vladimir Putins talsmann opplyste like før midnatt at en avtale med Wagner-gruppen er inngått etter megling fra Belarus' president.

Hverken leiesoldatene eller Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin skal straffeforfølges. Wagner-sjefen skal flytte til Belarus, ifølge talsmannen.

Prigozjin kunngjorde at leiesoldatene trekker seg tilbake til basene sør i Russland og stanser fremrykkingen mot Moskva. På det tidspunktet sto de ifølge ham 20 mil sør for Moskva.

Ordren om tilbaketrekning skjedde etter at Wagner-gruppen hadde tatt seg inn i Lipetsk, rundt 40 mil sør for Moskva.

Moskva er innbyggerne bedt om å holde seg i ro. Mandag blir fridag for alle på grunn av den urolige situasjonen.

Lørdag hevdet Wagner-gruppen å ha tatt kontroll over alle militære anlegg i byen Rostov-na-Donu, rundt 1100 kilometer sør for Moskva, uten å løsne skudd.

Putin omtalte i en TV-tale Wagner-sjefen som en forræder og sa at russiske sikkerhetsstyrker hadde fått vide fullmakter til å stanse dem.

Fryktet beskyldninger

Amerikansk etterretning hadde kjennskap til Vladimir Putins planer om å invadere Ukraina i slutten av 2021, men dette ble offentliggjort i et forsøk på å stanse ham.

Etterretningen de nå skal ha hatt om Jevgenij Prigozjins planer ble altså ikke delt på samme måte. Ifølge anonyme etterretningskilder fryktet USA at Russland ville beskylde dem for å sette i gang et kuppforsøk, skriver New York Times.

Dessuten var de bekymret for hvordan Prigozjins planer ville påvirke Moskvas kontroll over Russlands enorme atomvåpenlagre.

Informasjonen ble kun delt med Det hvite hus og Kongressen.

Hva nå, Wagner?

Det er ikke godt å si. Det er ikke kommet opplysninger om at Wagner-sjefen faktisk har reist til Belarus.

Ifølge Kreml kommer en del Wagner-soldater nå til å undertegne avtaler med det russiske forsvarsdepartementet. Ingen av dem skal straffes for lørdagens væpnede opprør. De skal være på vei tilbake til leirene sine.

Avtalen som Wagner-sjefen selv har fått kan ifølge Understanding War være med på å løse opp den private gruppen av leiesoldater slik den er i dag, ledet av Jevgenij Prigozjin. Ifølge nettstedet kan Wagner-sjefens mål ha vært det motsatte – å styrke leiesoldatenes uavhengighet og posisjon.