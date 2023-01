Ukraina trenger 300 nye stridsvogner, men har bare fått fire. Nå kan det løsne.

Nye signaler fra Tyskland åpner for at Ukraina får flere stridsvogner. Muligens også fra Norge.

Leopard 2 har vært et stridstema de siste månedene. Skal Ukraina få dem eller ikke?

23.01.2023 17:41

Polen kommer til å be Tyskland om tillatelse til å sende stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina, sa Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, mandag. Det er våpen som kan gjøre at Ukraina kan komme på offensiven.

Det skal i første omgang dreie seg om 14 stridsvogner. Den polske statsministeren indikerte at stridsvognene kommer til å bli sendt uansett hva Tyskland sier, melder Reuters.

I løpet av helgen gjorde den tyske utenriksministeren, Annalena Baerbock, det imidlertid klart at dersom det kom en henvendelse fra Polen, så kom ikke Tyskland til å motsette seg den.

Det er et viktig signal, som kan åpne for at flere land sender stridsvogner til Ukraina. For foreløpig er det langt igjen før ukrainerne har fått det de sier at de trenger.

Trenger 300. Har fått fire.

Ukraina har så langt fått 4000 tyngre våpen fra Nato-land, deriblant 410 eldre stridsvogner som stammer fra sovjettiden, ifølge Bloomberg.

Mye kan allerede ha blitt ødelagt i den brutale krigføringen. Ukraina har mistet minst 450 stridsvogner, ifølge oversikten til nettstedet Oryx.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at Ukraina trenger 300 moderne vestlige stridsvogner for å bli i stand til å ta tilbake områder som Russland har okkupert. Nå er det 18 prosent av Ukrainas territorium.

Presidenten har så langt ikke fått gjennomslag: Hittil har Ukraina bare fått beskjed om at de kan få fire moderne vestlige stridsvogner.

Storbritannia var tidligere denne måneden det første landet som sa de ville gi vestlige stridsvogner til Ukraina. De lovet Ukraina 14 Challenger 2-stridsvogner. Fire av dem skulle leveres umiddelbart, mens de siste ti skal komme senere.

Britiske Challenger 2 er blitt brukt i Irak. Dette bildet er tatt i Basra i 2003.

14 britiske stridsvogner er ikke nok til å påvirke de svært omfattende kampene i særlig grad, ifølge BBC. Men håpet har vært at når Storbritannia går foran, så åpner det for at flere andre land vil følge etter.

Aller viktigst har da vært de tyskproduserte Leopard 2, som det er produsert 3600 stykker av.

Flere land kan følge etter Polen

Tysklands nye signaler åpner for at flere land kan følge etter Polen. Finland, Spania, Danmark og Nederland har også signalisert at de vil kunne gi noen Leopard 2 til Ukraina, skriver Forbes.

– Norge bør bidra til donasjoner av stridsvogner. Enten direktedonasjoner fra oss eller på en annen måte bidra til at Europa sammen gir det, sa Venstres Guri Melby i forrige uke.

Spørsmålet er om Norge har så mye å bidra med. Norge kjøpte i sin tid 52 Leopard 2, men har nå bare 36 som brukes i hæren.

Norges Leopard 2A4 er så gamle at de er klare for utskiftning. Det er planer om å kjøpe 82 nye stridsvogner, men i det siste er det skapt tvil om hvorvidt dette kjøpet bør gjennomføres.

Det kan også komme tunge stridsvogner fra Frankrike. President Emmanuel Macron sa i helgen at ikke vil utelukke muligheten for å sende franskproduserte Leclerc-stridsvogner til Ukraina.

Tyskland har nølt lenge, men heller ikke de utelukker nå at de vil sende noen av sine stridsvogner til Ukraina. Fredag sa den tyske forsvarsminister Boris Pistorius at de måtte se over hvor mange stridsvogner de hadde, for å se om noe kunne gis til Ukraina.

– Det er gode grunner for å gi dem, og det er gode grunner for å ikke gjøre det, sa Pistorius etter et møte med forsvarsministre fra 50 andre land i Ramstein i Tyskland.

En sentral del av debatten har vært hvordan russerne vil reagere på om Ukraina får vestlige våpen som gjør at de kan vinne krigen. Russland har truet med sine atomvåpen.

Én Abrams?

Tyskland avviste fredag at en tysk leveranse av Leopard 2 avhenger av at USA sender noen av sine Abrams-stridsvogner til Ukraina.

USA er det landet som har sendt suverent mest våpen og ammunisjon til Ukraina, men de har ikke villet sende Abrams-stridsvogner.

Det har de blant annet begrunnet med at ukrainerne ville få problemer med å sende nok drivstoff til fronten. Abrams har nemlig en jetmotor som krever mye drivstoff.

Søndag tok imidlertid to ledende medlemmer av Kongressen til orde for at dersom det kunne åpne for at europeiske land ga stridsvogner til Ukraina, så burde USA gi i hvert fall én Abrams-stridsvogn.

– Sjokkeffekt

Mer moderne vestlige stridsvogner er det siste elementet i kampsystemet som Ukraina trenger for å ta tilbake tapt territorium, har oberstløytnant Palle Ydstebø sagt til Aftenposten. Han underviser i landmakt ved Krigsskolen.

Vognene er ekstremt godt pansret, har god mobilitet og har stor ildkraft.

– I tillegg har du sjokkeffekten som stridsvogner vil gi. De er ekstremt vanskelig å ødelegge, spesielt hvis de blir brukt skikkelig i et taktisk samvirkesystem, sier Ydstebø.