Vesten har fryktet «Ukraina-utmattelse». Dagens FN-avstemning ble en stor opptur.

NEW YORK (Aftenposten): FN har vedtatt å fordømme Russlands annektering av områder øst i Ukraina. Men stormakter som Kina og India nekter fortsatt å velge side.

President Vladimir Putin holder hendene til lederne i de fire ukrainske regionene som Russland annekterte den 30. september. Nesten ingen land anerkjenner områdene som russiske.

12. okt. 2022 22:14 Sist oppdatert nå nettopp

«Ukraina-utmattelse» er problemstillingen blitt kalt. Allerede i vår begynte vestlige FN-diplomater å se tegn til at noen land hadde gått lei av at krigen i Ukraina tar så mye av det internasjonale samfunnets oppmerksomhet.

2. mars stemte 141 land for å fordømme invasjonen av Ukraina. 35 land stemte blankt. Kun 5 støttet Russland.

Siden har frykten vært økende for at den brede koalisjonen mot Russland vil smuldre opp i takt med at krigen trekker ut i tid.

Onsdag kveld kom en viktig test av samholdet. Da stemte FNs generalforsamling over en resolusjon som blant annet fordømmer Russlands anneksjon av fire regioner øst i Ukraina. Den slår også fast at de såkalte folkeavstemningene som ble gjennomført, bryter med folkeretten.

Denne gangen valgte 143 land å stemme for. Kun 4 andre land stilte seg på Russlands side. Disse var Nord-Korea, Syria, Belarus og Nicaragua.

35 avsto fra å stemme. Blant disse er stormakter som India og Kina, som samlet sett representerer 36 prosent av verdens befolkning. Begge landene har valgt å forholde seg nøytrale i alle viktige avstemninger om Ukraina siden krigen startet. De har fortsatt å handle med Russland.

Slo magisk tall

Resultatet regnes som en stor opptur for Ukraina og landets allierte.

– Dette viser at Russland fortsetter å være isolert. Det er ingen andre enn Putin selv som ønsker denne krigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

På forhånd ble det advart om at oppslutningen om å fordømme Russland kunne bli lavere enn i mars, da 141 land stemte for.

Estlands FN-ambassadør omtalte dette tallet som «gullstandarden» før avstemningen.

– 141 er blitt et litt magisk tall, men det viktigste er at det er et stort og overveldende flertall, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul på forhånd.

Resultatet fra onsdagens avstemning.

Lobbyvirksomhet

Vestlige land har drevet et intenst lobbyarbeid for å få så mange land som mulig til å stemme for resolusjonen. Ifølge Politico har USAs diplomati vært involvert på alle nivåer, inkludert ambassadører, statssekretærer og utenriksministeren selv.

Målet har vært å få Russland til å fremstå som like ensom og isolert som i mars.

Også utenriksminister Huitfeldt sier hun har brukt «mye tid» de siste ukene på å ta opp Ukraina-krigen, blant annet overfor land i Afrika og Midtøsten.

– Mange land har helt egne typer problemer som de fokuserer på, blant annet store flyktningstrømmer, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren, som onsdag besøkte New York, sier hun blant annet har tatt opp de prinsipielle sidene ved Ukraina-krigen.

– Jeg snakker om hva slags verdenssamfunn vi får hvis et sterkt land kan angripe et naboland militært og deretter ta en bit av det gjennom såkalte folkeavstemninger. Det er et brudd på FNs grunnverdier.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har besøkt Washington D.C. og New York denne uken. Ukraina-krigen har stått høyt på agendaen.

– Metoder brukt av slaveeiere

Russerne har drevet sin egen lobbykampanje før avstemningen og har samtidig kritisert Vesten for å legge press på FNs medlemsland.

Et russisk forslag om å gjøre avstemningen i generalforsamlingen hemmelig, ble nedstemt tidligere denne uken.

– De siste dagene har vi vært vitne en utpressingskampanje mot utviklingsland som er uten sidestykke, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia til forsamlingen før avstemningen.

Han la til at fremgangsmåten er et eksempel på «metoder brukt av slaveeiere og kolonimakter». Nebenzia oppfordret samtidig FN-landene til å stå opp mot «Vestens diktat» og «Storebrors overvåking».

Les også «Et kjernefysisk ragnarok». Hva gjør USA hvis Putin tyr til atomvåpen?

Tørt krutt

FN-ekspert Richard Gowan er blant dem som har skrevet om faren for at verdenssamfunnet etter hvert blir rammet av Ukraina-utmattelse.

«Mange land i Afrika, Asia og Latin-Amerika var villige til å fordømme Russlands offensiv i begynnelsen, men de ønsker ikke å sette sitt eget sikkerhetsmessige og økonomiske forhold til Moskva i fare ved å gjøre dette igjen og igjen», skriver Gowan, som er direktør i tankesmien International Crisis Group, i en kronikk. arrow-outward-link

Det er en av årsakene til at generalforsamlingen ikke hadde stemt over noen Ukraina-resolusjoner på seks måneder. Vestlige diplomater ville sørge for å ha tørt krutt igjen til når de virkelig trengte det, ifølge Gowan.

Ukomfortable russere

Torsdagens resolusjon var den tredje hittil i år som fordømmer Russlands krig.

Selv om vedtak fra FNs generalforsamling først og fremst er symbolske, mener Norges utenriksminister at de har en reell verdi.

– Det er viktig at det internasjonale samfunnet reagerer på det Russland har gjort. Dette må ikke normaliseres på noe slags vis, sier Huitfeldt.

Norges FN-ambassadør tror avstemningene er viktige for det ukrainske folk, som ser at de har mye støtte globalt. Hun er heller ikke i tvil om at russerne følger nøye med.

– Jeg er overbevist om at russerne er meget ukomfortable med dette. Vi ser det blant annet i måten de forsøkte å forpurre avstemningen og behandlingen av denne saken i generalforsamlingen på, sier Juul.

Interessert i USA? Følg korrespondenten på Instagram arrow-outward-link (@oysteinlangberg) og Facebook. arrow-outward-link