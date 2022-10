EUs utenrikssjef hardt ut mot egne diplomater: – Av og til finner jeg ut mer av å lese avisene enn rapportene deres

EUs toppdiplomater får krass kritikk av sin egen sjef. – Dere får ikke blomster, sier Josep Borrell, leder for EUs utenriksavdeling.

EUs utenrikssjef Josep Borrell var streng med egne ambassadører.

12. okt. 2022 07:26 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det var nok ikke en eneste til stede som ikke var lutter øre da EUs utenrikssjef Josep Borrell talte til sine ambassadører tirsdag.

Borrell tok et flammende oppgjør. Ikke bare med sine egne ambassadører, men også med hvor avhengig Europa har gjort seg av uforutsigbare stormakter.

– Denne verden finnes ikke lenger

Verden har i over et halvt år vært sterkt preget av Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar. Dette har fått store konsekvenser. Matkrise. Strømprisene har skutt i været. Flyktninger. Usikkerhet og redsel.

– Verden er i radikal usikkerhet. Den endrer seg eksepsjonelt raskt og omfattende, sa han i talen sin arrow-outward-link .

Borrell oppsummerte situasjonen som har vart til nå, slik: USA, dere tar dere av sikkerheten vår. Kina (varer og teknologi) og Russland (gass), dere tar dere av velstanden vår.

– Denne verden finnes ikke lenger, la Borrell til.

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener EU ikke var forberedt på Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette gjør vi ikke bra nok

Borrell sier EU tok feil om Russlands angrepsvilje overfor Ukraina. Han innrømmer å flere ganger ha blitt advart av USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Vi trodde ikke krigen skulle komme, sa Borrell.

I sin tale gikk Borrell hardt ut mot diplomatene:

– Dette er ikke et øyeblikk hvor vi sender dere (ambassadørene, journ. anm.) blomster og sier dere er vakre, jobber bra, at vi er fornøyde og en stor familie, og så videre. Dette er et tidspunkt hvor vi må snakke om hva vi ikke gjør bra nok.

– Det holder ikke

Borrell er en såkalt høyrepresentant for EUs utenriksavdeling. I talen kaller han seg selv «EUs utenriksminister». I publikum satt EUs ambassadørkorps.

Han var ikke nådig i sin beskrivelse av hvordan de jobber.

– Rapportene deres kommer for sakte. I blant leser jeg at noe skjer et sted, og så spør jeg om hva delegaten min har rapportert. «Pr. nå, ingenting». Det holder ikke, sa han.

– Dere må i sanntid rapportere raskt om hva som skjer i landet dere er i. Jeg vil informeres av dere, ikke pressen. Av og til finner jeg ut mer av å lese avisene enn rapportene deres.

– Jeg bør være verdens best informerte

Borrell ber dem være «på» 24/7. Vi lever i en krise, og dere må være i krisemodus, sa han. Borrell er redd for å havne bakpå.

– Jeg bør være verdens best informerte, sier han.

– Hva om Trump var USAs president?

EU-toppen gjorde videre noe så uvanlig som å stille spørsmål ved USA som vår sikkerhetsgarantist.

– Hvem vet hva som skjer om to år, eller til og med i november? Hva ville skjedd om Donald Trump, eller noen som ham, var i Det hvite hus i stedet for Joe Biden? Hva ville USAs svar vært på krigen i Ukraina? Hvordan skulle vi reagert i en slik situasjon, spurte Borrell.

EUs utenrikssjef Josep Borrell frykter for hvordan situasjonen ville sett ut dersom Donald Trump var USAs president da Russland invaderte Ukraina.

Kritisk til Kina og Russland

EU har vært altfor avhengige av å importere russisk energi, mener Borrell. Før krigen sto Russland for 45 prosent av EUs gassimport, 25 prosent av EUs oljeimport og 45 prosent av EUs kullimport.

– Russisk gass er billig og vi har sett på det som rimelig, sikkert og stabilt. Det har vist seg ikke å være tilfellet, sa han.

Borrell er også kritisk til hvor mye teknologi og billige varer vi handler importerer fra Kina.

– Jeg tror at de lavtlønte kinesiske arbeiderne har gjort mye mer for å begrense inflasjonen enn alle sentralbankene til sammen, sier han.