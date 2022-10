Britenes spionsjef: Putin er i ferd med å gå tom for ammunisjon, venner og soldater.

Dersom Russland skulle gjøre atomvåpen klar for Ukraina-krigen, så vil Storbritannia kunne fange opp signaler om det på forhånd, antyder britenes spionsjef. Så langt har han ikke sett slike signaler.

Mandag var det russiske missileangrep over en rekke byer i Ukraina. Men ifølge britisk etterretning er Russland i ferd med å gå tom for både ammunisjon og soldater.

11. okt. 2022 13:16 Sist oppdatert nå nettopp

Etter mer enn syv måneder med krig er Russland i ferd med å gå tom for ammunisjon, venner og soldater. Det sier den britiske spionsjefen Jeremy Fleming i et intervju med BBC arrow-outward-link . Fleming er sjef for britenes signaletterretning, GCHQ.

Det er denne etterretningsorganisasjonen som ved hjelp av avansert teknologi forsøker å fange opp digitale indikatorer på hva Russland eller andre land har gjort eller kan tenke seg å gjøre.

Fleming skal holde en større tale ved Royal United Service Institute tirsdag. Det skjer ikke ofte. Ifølge lekkasjene vil han si at Russland har hatt svimlende tap under krigen i Ukraina, at russiske styrker er utkjørte og desperate. Det melder The Times. arrow-outward-link

Akkurat hvor store tap Russland har hatt, er ikke kjent. Russerne selv har ikke innrømmet mer enn knappe 6000 drepte soldater. Den ukrainske militære ledelsen mener 63.000 russiske soldater er blitt drept. Hvis det stemmer, er det mer enn de 58.220 amerikanske soldatene som ble drept i løpet av mer enn åtte års krig i Vietnam.

Veldig mange russiske soldater er dessuten blitt skadet. USA anslo i august at russerne har hatt 70.000–80.000 skadede eller drepte soldater, hvorav cirka 20.000 var drept.

Krigføringen i Ukraina har krevd mange ofre hos både ukrainerne og russerne. Her er to ukrainske soldater avbildet.

Hevder russerne har brukt opp veldig mye ammunisjon

Russerne har dessuten mistet mye materiell. Da de i begynnelsen av september flyktet hals over hode fra Kharkiv, sto det enorme mengder med stridsvogner og andre militære kjøretøyer igjen.

– Vi vet – og russiske militære sjefer på bakken vet – at de er i ferd med å gå tom for forsyninger og ammunisjon, kommer Fleming til å si, ifølge BBC.

Han sier at ordren om mobilisering viser at Russland også mangler soldater. Og han mener landet er i ferd med å gå tom for venner.

Rakettene som mandag ble brukt under det massive angrepet mot Ukraina, tyder også på at russerne mangler ammunisjon av den mest avanserte typen, har militæreksperter sagt til Aftenposten.

Fleming kommer til å si at mobilisering av fanger og uerfarne menn til soldatrekkene er et tegn på «en desperat situasjon». Fleming kommer også til å hevde at Putin er isolert og begår feil.

Jeremy Fleming er sjef for GCHQ, britenes signaletterretning.

Håper å få forvarsel dersom atomvåpen klargjøres

Den britiske spionsjefen vil ventelig komme inn på de jevnlige truslene fra russerne om at «alle midler» vil tas i bruk mot forsøk på innblanding fra vestlige land. Det er blitt tolket i retning av trusler om å ta i bruk taktiske atomvåpen.

Men hittil er det ingen som har meldt at de har registrert at russerne faktisk har klargjort atomvåpen for bruk i Ukraina. Den britiske etterretningssjefen sier at hverken Putin eller topper i det russiske forsvaret oppfører seg på måter som tyder på bruk av atomvåpen nå.

– De holder seg innenfor doktrinen som vi oppfatter at de har, sier han til BBC.

Og dersom russerne går i den retningen, så håper den britiske etterretningssjefen med at de vil se noen indikasjoner på det på forhånd.

– Hvis de vurderer dette, så vil det være en katastrofe, sier Fleming til BBC.